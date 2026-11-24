京都鉄道博物館は24日、「205系0番台直流電車」(JR西日本)を12月10～14日に特別展示すると発表した。京都駅開業150年記念展「鉄道と建築 ～その美と機能～」との連動企画として行われ、車両のラッピング変更に加え、車内公開や運転台見学などを予定している。

今回、JR西日本の営業路線とつながる引込線を活用した現役車両の特別展示として、205系0番代(NE404編成)が京都鉄道博物館の本館1階「車両のしくみ / 車両工場」エリアへ。展示にあたり、クハ204形の前頭部と側面を「京阪神緩行線・阪和線色(新)」(10月9～12日に実施した投票で1位となったデザイン)に変更し、他の車両にもそれぞれ異なる色のラッピングを施す。車両のスカート形状は変更しない。展示期間中、10時から16時30分まで「モハ204-109」「モハ205-109」の車内公開も実施する。

12月11～13日には、運転台を4分間独占できる見学付き入館券を販売する。入館券1枚とアクリルキーホルダー1点のセットを一般5,500円、大学生・高校生5,300円、中学生・小学生4,500円で販売(220枚限定。11月27日16時30分から「アソビュー!」で販売)する。購入者本人と同伴者1人の計2人まで見学に参加可能(同伴者は入館券が別途必要)とのこと。

12月12・13日に、205系をゆっくり見学・撮影できる有料見学エリアを設ける。10時15分から16時30分まで、1枠10分の入替制で各枠60人、1日26枠を設定。料金は100円(入館券が別途必要。11月28日16時30分から「アソビュー!」で販売)とされている。