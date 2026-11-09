JR西日本は9日、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」が2027年6月に運行開始10周年を迎えることを受け、10周年記念ロゴを制作したと発表した。あわせて「瑞風との思い出」の写真と記念メッセージを募集し、応募された写真を組み合わせてモザイクアートを制作する「瑞風モザイクアートプロジェクト」を実施する。

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」は2027年6月に運行開始10周年を迎える

10周年記念ロゴは、「時の重なり」と「軽やかな風」をテーマとし、10年間にわたって「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」が育んできた時間を象徴的な車体のシルエットで表現したデザイン。2027年2月から2028年3月までを運行10周年記念期間と位置づけ、期間中に展開するさまざまな取組みで記念ロゴを使用するとのこと。

「瑞風モザイクアートプロジェクト」では、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」と一緒に撮影した写真をはじめ、沿線を走る「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の姿、車窓から眺めた景色など、「瑞風との思い出」を収めた写真を募集。寄せられた写真を1枚ずつ組み合わせ、運行10周年を記念するひとつのモザイクアートに仕上げる。

11月10日から応募開始し、期間は2027年1月10日まで。募集する写真は3枚までとし、あわせて20文字程度の「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」への記念メッセージも受け付ける。専用ウェブサイトの応募フォームから応募でき、応募条件などはサイトの規約で案内する。応募フォームは11月10日に公開予定。完成したモザイクアートは、2027年春に公開予定の「瑞風運行10周年特設サイト」に掲載する予定となっている。