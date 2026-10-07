JR東日本とJR東日本びゅうツーリズム＆セールスは7日、クルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」の2027年7～9月出発分について申込受付を開始すると発表した。2027年春にリニューアルする「3泊4日コース / 夏」「1泊2日コース / 夏」の2コースを継続して設定する。

JR東日本のクルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」

「TRAIN SUITE 四季島」の2027年7～9月出発分は、10月9日10時から12月14日18時まで公式サイトで申込みを受け付ける。申込み多数の場合は抽選となり、2027年1月下旬頃に結果を発送する予定としている。

「3泊4日コース / 夏」は、「雄大な自然の風景に包まれ、遥かなる歴史のロマンにふれる旅。」がテーマ。上野駅を出発し、福島県を経て北海道の函館・道南を訪れた後、本州に戻って東北の文化に触れ、新潟県を巡る。2日目の宿泊先は登別温泉か支笏湖エリアから選択できる。3日目は青森県内で「黒石コース」「縄文コース」のいずれかを選べる。4日目は新潟県村上市を訪れ、上野駅へ帰着する。

出発日は7月5・12・26日、8月23日、9月6・13・27日。JR東日本びゅうツーリズム＆セールスが販売する商品について、2名1室利用の旅行代金は1人あたり110万～150万円、1名1室利用の旅行代金は198万～277万円となる。

「1泊2日コース / 夏」は、「明治の学びへの情熱にふれ、北国のものづくりの技に魅せられる旅。」がテーマ。上野駅を出発し、長野県松本市の旧開智学校校舎と割烹松本館を訪ねる。2日目は新潟県三条市の「遊亀楼 魚兵」で朝食を取り、燕市の包丁メーカー「藤次郎」で職人の技と包丁づくりを見学する。

出発日は7月3・17・24・31日、8月7・21・28日、9月4・11・18・25日。8月21日出発分は、「JRE POINT ステージ」で2期以上連続プレミアム会員の申込みを優先する。2名1室利用の旅行代金は1人あたり50万～75万円、1名1室利用の旅行代金は90万～138万円となる。