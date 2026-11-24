東京都交通局は24日、都営地下鉄新宿線の急行停車駅に岩本町駅を追加すると発表した。ダイヤ改正を実施する2027年3月13日から、岩本町駅に急行が停車する。あわせて各駅停車の一部列車を急行に変更するとしている。

新たに急行停車駅となる岩本町駅での乗換えイメージ

都営新宿線の岩本町駅は、秋葉原駅(JR線、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレス)から徒歩圏内にあり、両駅を乗換駅に指定。2021年7月以降、岩本町駅の副名称に「秋葉原」が設定された。岩本町駅のホームは2面3線の構造となっており、早朝および深夜に同駅発着の列車を設定しているほか、急行と各駅停車の待ち合わせも行われる。

現在、都営新宿線の急行は岩本町駅を通過しているが、2027年3月13日に実施予定のダイヤ改正に合わせ、岩本町駅を急行停車駅に追加。各駅停車の一部列車を急行に変更し、急行の運転本数を増やすことで、利用機会の拡大を図るとのこと。ダイヤ改正後の急行は岩本町駅と大島駅でそれぞれ各駅停車と接続する。

新たに急行停車駅となる岩本町駅では、本八幡方面(東行線)の急行と各駅停車、新宿方面(西行線)の急行と各駅停車がそれぞれ同一ホームでスムーズに乗り換えられるようになり、利便性が向上するとのこと。都営新宿線を走る急行の運転時間帯と運転本数、詳しいダイヤ等については、ダイヤ改正の案内に合わせて発表する。