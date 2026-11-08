俳優の役所広司と二宮和也が、きょう8日に放送されるTBS系特番『VIVANT 最終回直前 SP』(19:00～)に特別出演する。堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの最終回を前に、人気企画『VIVANT 悪役会議室』の3人が究極の2大考察を披露するなど、物語の結末に迫る内容となる。

『VIVANT 最終回直前 SP』

最終回直前にキャスト集結

今夜、第2シーズンの最終回を迎える『VIVANT』。その放送を前に、19時から2時間にわたって『VIVANT 最終回直前 SP』が放送され、21時からの第24話(最終回)へと直結する。

番組は、音楽総監督・千住明氏による生オーケストラで幕開け。壮大な演奏に合わせてキャストが登場し、最終回に向けた特別な一夜を盛り上げる。

ドラマキャストとして、堺、阿部寛、竜星涼、Ohm-Tanapak(オーム・タナパック)、ドラム、迫田孝也、河内大和、馬場徹が出演。さらに、役所と二宮の特別出演も決定した。

スタジオでは、これまでの物語を振り返る「SPダイジェスト」を放送。最終回につながる重要なポイントや、いまだ残されている謎を整理しながら、キャストと『VIVANT』好きの芸能人たちが結末を予想する。

「悪役会議室」が堺雅人＆阿部寛に究極の2大考察

注目は、TBSのPodcastやYouTubeで人気を集める『VIVANT 悪役会議室』の3人が披露する考察だ。

同企画に出演する迫田、河内、馬場の3人は、これまで独自の視点から『VIVANT』の謎や伏線を考察。YouTubeでの総再生数は、11月4日時点で6,600万回を突破している。

最終回直前の特番では、そんな3人が堺と阿部に向けて、究極の2大考察を披露する。物語の結末を左右するかもしれない謎に、どのような仮説を提示するのか注目される。

また、スタジオには『VIVANT』好きの芸能人として、アンミカ、サバンナ・高橋茂雄、アルコ＆ピース・平子祐希も登場。麒麟・川島明とTBSの田村真子アナウンサーがMCを務める。

堺雅人の肉体改造の秘密、獄中の阿部寛にまさかの展開も!?

番組では、出演キャストが語る壮大な撮影の舞台裏や、秘蔵メイキング映像もテレビ初公開される。

その中では、主人公・乃木憂助を演じた堺が撮影のために行った驚きの肉体改造の秘密が明らかに。さらに、獄中の阿部にまつわる意外なエピソードも紹介されるという。

そして、最終回へ直結する番組のエンディングでは、堺が『VIVANT』第2シーズン最後のメッセージを視聴者に届ける。