乃木への復讐をもくろむ“悪役”たちが、ついに本人と接触へ――8日に放送されるTBS系特番『VIVANT 最終回直前SP』(19:00～)に、人気ラジオ番組『VIVANT 悪役会議室』から迫田孝也、河内大和、馬場徹が参戦する。YouTubeの同時接続数30万人を突破した3人が、堺雅人演じる乃木憂助とテレビで初めて顔を合わせる。

「悪役会議室」同時接続30万人突破 乃木とのテレビ初対面へ

『VIVANT 悪役会議室』は、第1シーズンで乃木憂助(堺雅人)らに倒された山本巧(迫田)、ワニズ(河内)、ゴビ(馬場)が、悪役の立場から第2シーズンの展開を考察するラジオ番組。TBSラジオで毎週日曜23時から放送され、YouTubeでも同時生配信されている。

10月25日配信の第14回では、YouTubeの同時接続数が30万人を突破。さらに、イベント「VIVANT 悪役大会議室」のチケットが即完売するなど、大きな盛り上がりを見せている。

そんな人気の3人が、ついに『VIVANT』本編のキャストが集まる特番に参戦。第1シーズンで乃木に粛清され、復讐をもくろむ河内と馬場、そして誰よりも乃木への憎悪を燃やす迫田が、因縁の相手とテレビで初めて顔を合わせることになる。悪役たちは乃木とどのようなやり取りを繰り広げるのか、注目が集まる。

最終回まで3時間超えの祭典 堺雅人、阿部寛らも集結

8日は19時から2時間にわたって『VIVANT 最終回直前SP』を放送し、そのまま21時から第2シーズン最終回となる第24話に直結。3時間を超える『VIVANT』の祭典となる。

特番には主演の堺雅人をはじめ、阿部寛、竜星涼、Ohm-Tanapak(オーム・タナパック)、ドラムも出演。MCは麒麟の川島明とTBSの田村真子アナウンサーが務める。

また、1日21時から放送される第23話では、特番の特報ムービーを初公開する予定。第2シーズンの壮大な物語がいよいよクライマックスを迎える中、最終回に向けて期待を高める一夜となりそうだ。