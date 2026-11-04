TBS系で8日19時から『VIVANT最終回直前SP』が放送される。堺雅人と阿部寛が『VIVANT』の謎を総ざらいし、豪華キャスト陣とラストを大予想。出演者が語る壮大な舞台裏や、秘蔵メイキング映像をTV初公開する。

「悪役会議室」の3人も珠玉の考察を発表

8日に最終回を迎える『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の特番で、「観ればすべてが分かる」という“VIVANT 3時間超え祭り”として届ける。

裏切りが相次ぐ難解なストーリーをめぐって、考察も白熱している。番組では、堺雅人と阿部寛とともに作中の謎を総ざらい。SPダイジェストで物語を振り返りながら、豪華キャスト陣とラストを大予想する。

さらに、出演者が壮大な舞台裏を語り、堺雅人の“肉体の秘密”や、獄中の阿部寛にまつわる“まさか”の話など、新情報や秘蔵メイキング映像を初公開する。

「悪役会議室」の3人も珠玉の考察を発表

総再生数5,000万超を誇る大人気企画「悪役会議室」からは迫田孝也、河内大和、馬場徹の3人が登場し、珠玉の考察を大発表。

MCは麒麟の川島明とTBSの田村真子アナウンサー。『VIVANT』からは堺雅人、阿部寛、竜星涼、富栄ドラム、Ohm-Tanapak(オーム・タナパック)、リンリンが出演する。スタジオゲストは、アンミカ、サバンナの高橋茂雄、アルコ&ピースの平子祐希。

衝撃のラストを前に、最終回をより深く楽しむための3時間超えの特番となりそうだ。

【編集部MEMO】

スピンオフ企画の「VIVANT-Adventure Log-」は TVer で、「ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―」、「チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―」はU-NEXTでそれぞれ独占配信中。 「VIVANT IMMERSIVE MISSION」はCREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催中。

(C)TBS