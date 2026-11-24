本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、旬のさつまいもを使用した幕の内弁当や、人気ラーメン店「すみれ」が監修した塩ラーメンなど、注目のラインナップとなっています。

2026年11月の新商品5品まとめ(11月24日〜11月30日)

「さつまいも御飯幕の内」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 北海道、東北、関東、山梨県、長野県、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

さつまいも御飯に、鶏むね肉の焼き鳥，煮物，かにかま入りかき揚げ，だし巻き玉子などを組み合わせた幕の内弁当です。

「まろやかごま豆乳の豚しゃぶうどん」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

ごまと豆乳のまろやかなつゆに豚しゃぶと野菜を盛り付けた温かいうどんです。

※11月25日以降順次発売

「札幌すみれ監修 濃厚しおラーメン」(626円)

価格 : 626円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県

北海道札幌市の人気ラーメン店「すみれ」が監修した、にんにくの効いたコクのあるスープの塩ラーメンです。

※11月25日以降順次発売

「アメリカンクラブハウスサンド」(529円)

価格 : 529円

販売地域 : 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄

トマト、レタス、ベーコン、チキン、茹で玉子を組み合わせ、1組にトーストした食パン3枚を使用したボリューム感と食べ応えのあるサンドイッチです。

※11月25日以降順次発売

「ほうれん草とベーコンのバター醤油パスタ」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 東北、関東、新潟県、北陸、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

ほうれん草とベーコンにカットバターを盛り付けたバター醤油味のパスタです。

※11月25日以降順次発売

まとめ

ラーメンの人気店「すみれ」が監修した「札幌すみれ監修 濃厚しおラーメン」と、ごま豆乳のつゆに豚しゃぶと野菜を合わせた「まろやかごま豆乳の豚しゃぶうどん」は、寒い季節にぴったりの一品。「さつまいも御飯幕の内」は、秋の味覚を楽しめる満足感のあるお弁当です。

そのほか、食べ応えのある「アメリカンクラブハウスサンド」や、ほうれん草をたっぷりのせた「ほうれん草とベーコンのバター醤油パスタ」など、魅力的な新商品が続々と登場しています。気になる商品があれば、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用