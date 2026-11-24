11月も最終週に突入しました。これから年末にかけては様々なイベントが目白押し。街はいっそう華やかさ増していきます。お気に入りのスイーツ片手に、イルミネーションの中をそぞろ歩きするのも楽しいですね。

2026年11月の新作5品まとめ(11月24日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで11月24日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年11月のスイーツ新商品まとめ

ごろっと食感のりんごとチーズが楽しめるパン、「BE:FIRST」コラボの抹茶のタルト、スティックタイプのいちごとミルクのケーキ、カスタードを入れた2個入りワッフルドッグ、ガトーショコラを表現した濃厚なチョコアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ごろっとりんごとチーズのパン」(178円)

価格 : 178円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ごろっとした食感のりんごとチーズを味わえるパン。ふんわりやわらかい生地にチーズクリームとりんごをトッピングしました。

「【「BE:FIRST」コラボ】抹茶のタルト」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ファミリーマートのクリスマスアンバサダー「BE:FIRST」とのコラボスイーツ。MANATOさんが監修しました。抹茶カスタードに抹茶ガナッシュクリームを重ねた、2層仕立ての抹茶のタルトです。天面にはホワイトコーティングをトッピングし、特別感のある一品に仕上げました。

［数量限定］

「いちごとミルクのスティックケーキ」(165円)

価格 : 165円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ワンハンドで食べられるスティックタイプのいちごとミルクのケーキです。

［ファミリーマート限定］

「ワッフルドッグ カスタード」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

しっとり食感のワッフル生地の中にカスタードを入れた、2個入りのワッフルドッグです。

［数量限定］

「ゴディバ ガトーショコラ」(399円)

価格 : 399円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ガトーショコラを表現した、濃厚チョコレートアイスクリーム。アイスクリームにはダークチョコレートを使用し、しっとりしたココアクッキーを加えました。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

11月24日発売の新商品は、チーズクリームとりんごをトッピングした「ごろっとりんごとチーズのパン」、「BE:FIRST」MANATO監修の2層仕立ての「【「BE:FIRST」コラボ】抹茶のタルト」、ワンハンドで食べられる「いちごとミルクのスティックケーキ」がラインナップ。

また、しっとり食感が楽しめる「ワッフルドッグ カスタード」や、ガトーショコラを表現した濃厚な味わいのアイス「ゴディバ ガトーショコラ」なども要注目のアイテムです。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。