11月も最終週に突入しました。これから年末にかけては様々なイベントが目白押し。街はいっそう華やかさ増していきます。お気に入りのスイーツ片手に、イルミネーションの中をそぞろ歩きするのも楽しいですね。
2026年11月の新作5品まとめ(11月24日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで11月24日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
ごろっと食感のりんごとチーズが楽しめるパン、「BE:FIRST」コラボの抹茶のタルト、スティックタイプのいちごとミルクのケーキ、カスタードを入れた2個入りワッフルドッグ、ガトーショコラを表現した濃厚なチョコアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「ごろっとりんごとチーズのパン」(178円)
価格 : 178円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ごろっとした食感のりんごとチーズを味わえるパン。ふんわりやわらかい生地にチーズクリームとりんごをトッピングしました。
「【「BE:FIRST」コラボ】抹茶のタルト」(298円)
価格 : 298円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
ファミリーマートのクリスマスアンバサダー「BE:FIRST」とのコラボスイーツ。MANATOさんが監修しました。抹茶カスタードに抹茶ガナッシュクリームを重ねた、2層仕立ての抹茶のタルトです。天面にはホワイトコーティングをトッピングし、特別感のある一品に仕上げました。
［数量限定］
「いちごとミルクのスティックケーキ」(165円)
価格 : 165円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ワンハンドで食べられるスティックタイプのいちごとミルクのケーキです。
［ファミリーマート限定］
「ワッフルドッグ カスタード」(198円)
価格 : 198円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
しっとり食感のワッフル生地の中にカスタードを入れた、2個入りのワッフルドッグです。
［数量限定］
「ゴディバ ガトーショコラ」(399円)
価格 : 399円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
ガトーショコラを表現した、濃厚チョコレートアイスクリーム。アイスクリームにはダークチョコレートを使用し、しっとりしたココアクッキーを加えました。
［ファミリーマート限定・数量限定］
まとめ
11月24日発売の新商品は、チーズクリームとりんごをトッピングした「ごろっとりんごとチーズのパン」、「BE:FIRST」MANATO監修の2層仕立ての「【「BE:FIRST」コラボ】抹茶のタルト」、ワンハンドで食べられる「いちごとミルクのスティックケーキ」がラインナップ。
また、しっとり食感が楽しめる「ワッフルドッグ カスタード」や、ガトーショコラを表現した濃厚な味わいのアイス「ゴディバ ガトーショコラ」なども要注目のアイテムです。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。