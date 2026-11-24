セブン‐イレブン・ジャパンは11月24日より、ゴディバ監修の冷凍スイーツを全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

「ゴディバ監修 チョコバナナ」(354.24円)は、毎年4月～8月で計400万食の販売実績を誇る「フローズンチョコバナナ」とゴディバがコラボレーションした新商品。最もおいしく熟した時期に収穫した甘みの強いタイ産バナナに、厳選カカオ豆から仕立てたベルギー産ダークチョコレートをコーティングした。ココナッツオイルを使用したチョコレートのほろ苦さと、バナナの自然な甘みが調和したフローズンデザート。冷凍のままひと口サイズで手軽に味わえ、食べたいときにそのまま楽しめる。

「ゴディバ監修 ショコラクレープ(生チョコ入り)」(397.44円)と「ゴディバ監修 生チョコ」(462.24円)の2品は、2026年8月に発売し、SNSでの反響とともに想定を上回る人気を記録した商品。好評につき再販売を実施する。

ショコラクレープは、カカオ分98.5%の高カカオベルギー産チョコレートを一部使用した生チョコとショコラホイップを、クレープ生地で包んだ冷凍スイーツ。生地の焼成から巻き上げまでを一貫成型設備で製造することで、解凍不要で冷凍のまま即食できるやわらかな生地感と、濃厚なチョコレートの味わいを両立した。

生チョコには、厳選した高品質カカオ豆のベルギー産クーベルチュールチョコレートや生クリームを使用。本格生チョコの配合で仕立てた。独自の配合技術により、冷凍庫から出してすぐでもとろけるようななめらかな食感と、カカオの濃厚なコク・贅沢な余韻を実現した。