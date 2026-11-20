セブン-イレブンは、多様化する生活スタイルやシーンにあわせたスイーツを12月1日から順次発売する。夜の時間を家で自分のためだけに使う方が増えていることから、“夜のおうち時間”を充実させるスイーツを多数提案する。

セブン-イレブンが夜の時間を楽しめるスイーツを提案

セブン-イレブンでは近年、特にスイーツの展開に力を入れている。その理由として商品本部 グロサリー商品開発部 統括マネージャー片岡孝寛氏は、「近年、セブン-イレブンに夜来ていただく方の客数、そして若者と女性の客数にも課題を感じています。この改善のためにスイーツは魅力的な商材です」と話す。

片岡氏は特にコロナ禍を経て、コンビニ商品への消費者の期待も変わってきていると指摘し、「スイーツの商品をジャンルや温度帯で分けて考えるのではなく、チルド洋菓子・和菓子・アイス・チョコレート・グミなどジャンルを隔てず垣根を取り払って“オールスイーツ”として考える必要がある」と話した。

さらにコロナ禍以降、在宅勤務の増加や飲み会・2次会の減少などに伴い、19時以降におうち時間を充実させたい需要が増えたことに触れ、「セブン-イレブンとしてもお客様が好きなことに集中できる時間をお届けしたい」との展望を語った。実際にコロナ禍の前後で、セブン-イレブンの店舗における販売のピークは21時頃から19時前後に移ったといい、それに伴って品ぞろえを見直す必要があったと話した。

10年前と比べても、コンビニでの商品購入にあたり、美味しさや品質に加え「共感されるべき価値」が必要になってきていると片岡氏は指摘し、商品のストーリーやブランドの成り立ちなどへの共感も欠かせない要素だという。

商品本部 商品戦略部 チーフマーチャンダイザー 井手口美沙氏はこうした世の中の価値観の変化に合わせてセブン-イレブンでは「さらに進化する美味しさを身近な価格でお届けし、新しいスイーツとの出会いと楽しさを広げていく」ことをテーマに商品開発を行っていると話す。実際、セブン-イレブンでは昼の時間帯には手軽で食べやすいクーリッシュや大福・饅頭などが売れ筋なのに対し、16時以降の夜の時間帯にはスプーンで食べるモンブランなどの「少し値が張るが満足度の高い系」スイーツが良く売れるという。

ミニかまくら 518.40円/クリスマスツリー 抹茶クリーム＆チョコプリンケーキ 399.60円/ハーゲンダッツスペシャリテジャポネ 抹茶ショコラタルト 475.20円/クリームまみれのカスタードシュー 429.84円

21時にアイスチョコクッキー 462.24円/21時にアイス贅沢いちご 462.24円/アイスになったチョコっとマシュマロ 257.04円/ブリュレ ミルク 429.84円

チョコプレッツェル キャラメル 300.24円・チョコプレッツェル ピスタチオ 300.24円/ピーカンナッツショコラ各種 各386.64円/マカロンアイスホワイトチョコ 321.84円/金のチョコがけバウムクーヘン 321.84円

土屋シェフも絶賛「この商品は単なるコンビニのチョコレート商品じゃない」

商品本部 商品戦略部 エキスパート 林和泉氏はこうした傾向を踏まえ、夜の時間を充実させるスイーツとして、テオブロマ オーナーシェフ 土屋公二氏監修の「金の生チョコレート 至福のひととき」と「金の生チョコレート とろけるくちどけ」を開発。

「至福のひととき」は二層構造となっており、生クリー20%以上とパプアニューギニア産カカオ使用、ライチ果汁とレーズンエキスで変化する香りを楽しめる。「とろけるくちどけ」は、同じく生クリーム20%以上とドミニカ産カカオ使用、隠し味にニュージーランド産発酵バターで高級感を感じられる。

金の生チョコレート とろけるくちどけ 537.84円

金の生チョコレート 至福のひととき 537.84円

商品を監修したテオブロマ オーナーシェフ 土屋公二シェフも登壇。自身の自分時間について、「休みの日はいつもキックボクシングに行きます。そして休みの前の日にはいつも焼き鳥を食べに行きますね。カウンター席でリラックスしながら食事を楽しんでいると、良いアイディアがわいてくる」と語った。

土屋シェフは監修した商品について、「『至福のひととき』のほうは、パプアニューギニア産カカオを使用していますが、メーカーのロッテさんの開発力でフルーティーな味わいに仕上がっています。これまでのパプアニューギニア産カカオのスモーキーな印象とは変わっていて私も驚きました。ぜひシャンパンと一緒に食べていただきたいと思います。

『とろけるくちどけ』で使用しているドミニカのカカオはナッツ感が強く、さらにスパイシーさも感じられます。ガーナ産のカカオを使った商品が多いですが、ドミニカのカカオを使用することでアクセントが出て深みが出てきます。おすすめはウイスキーと一緒に食べてもらうことですね」と語った。

井手口氏は、どんな人に食べてほしいか問われ、「特に仕事で日々忙しい方に食べて欲しいです。隙間時間でも自分の時間が取れた時に、このチョコレートを1口パクっと食べていただいて貴重な時間を過ごしてほしい」と話した。

林氏は「私は特に子育て中のお母さんに食べてほしいですね。お子さんが寝静まった後に30分でも自分の時間ができたら、この商品は1粒食べるだけでも心が満たされますので、そんな時に楽しんでほしい」と想いをこめた。

最後に土屋シェフは、「この商品は単なるコンビニのチョコレート商品じゃないですよ。チョコレート専門店で出してもおかしくない、もしくはそれ以上の味に仕上がりました。普段専門店に行く時間もお金もない方でも、セブン-イレブンで買えます! ぜひ楽しんでほしいですね」と締めくくった。