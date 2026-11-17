100円寿司チェーンの「はま寿司」は11月17日より、「はま寿司の旨ねた冬祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、旨みのある脂とやわらかな身を楽しめる「あぶらがれい」と、豊かな香りの国産マイタケを使用した「国産 まいたけの天ぷら握り」が、お手頃価格の110円で登場。

また、脂のりの良い「北海道産 さんま」、火山に囲まれた豊かな漁場で育ったホタテを蒸し、旨みを閉じ込めてジューシーに仕上げた「北海道噴火湾産 大粒ほたて」がいずれも176円で、さらに、“白身のトロ”と呼ばれる高級魚「炙り大切りのどぐろ」が231円でラインアップされている。

至福の一貫シリーズでは、食べ応え抜群の「大えびフライ握り」(319円)、ふんわり食感の穴子に甘だれと粗切りわさびを添えた「一本穴子」(528円)が登場。

サイドメニューでは、赤味噌と白味噌を合わせて香味野菜などの風味を効かせた「濃厚北海道味噌ラーメン」(429円)、クリーミーなチーズをパリパリの皮で包んだ「おつまみチーズ餃子(メープルソースがけ)」(297円)がラインアップされている。

さらに、はまカフェラボでは、フェアトレードコーヒーを使用したスポンジに、クリームチーズとチョコチップを合わせた「ティラミスモンブラン」(297円)、濃厚な甘みの蜜芋風餡をサクサクのパイ生地で包んだ「蜜芋風パイ(バニラアイス添え)」(363円)を楽しむことができる。

※画像はイメージ。

※商品はなくなり次第終了となる。

※一部商品は販売期間が異なる。

※691店舗で販売予定(11月16日時点)。