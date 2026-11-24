セブン‐イレブン・ジャパンは11月21日から、「一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!?12星座とたまごっち～」を全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンなどで順次発売している。価格は1回781円。

一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!?12星座とたまごっち～(C)BANDAI

2026年に30周年を迎えた「たまごっち」が、12星座をモチーフにしたオリジナルアートで一番くじに初登場。賞品はA～I賞の全9等級37種で、最後のくじを引くとラストワン賞が手に入る。

A～E賞はクッションやミラー、マグカップなど

A賞は、12星座のアートをあしらった約40cmのクッション。中には約90cmの丸形ブランケットが入り、開閉用のストラップには流れ星をあしらった。

A賞のブランケット入りクッション

B賞は、夜空を見上げるまめっちのフィギュアが付いたスタンドミラー。

B賞のまめっちスタンドミラー

C賞は、側面に12星座を描いたまるっちの陶器製ボウルだ。

C賞のまるっちボウル

D賞のぬいぐるみマスコットは、まめっち、くちぱっち、みみっちの全3種から選べる。

D賞のぬいぐるみマスコット

E賞のマグカップは、流れ星の形をした取っ手が特徴だ。

E賞のマグカップ

F～I賞は12星座のチャームやたまご型トランプ

F賞は、12星座をモチーフにした全12種のメタルチャーム。自分の星座など、好きなデザインを選べる。

F賞の12星座メタルチャーム

G賞はラメ入りのラバーコレクション。全12種から好きなデザインを選べる。

G賞のラバーコレクション

H賞は、たまごっちの12星座アートをあしらったシール。全4種から選べる。

H賞の12星座シール

I賞は、ごっちカードとたまご型トランプのセット。全2種で、種類は選べない。

I賞のごっちカード付きたまご型トランプ

ラストワン賞は星に乗ったまめっちのぬいぐるみ

ラストワン賞は、星に乗った約30cmのまめっちのぬいぐるみだ。

ラストワン賞のまめっちぬいぐるみ

ダブルチャンスキャンペーンでは、くじ券のキャンペーンナンバーを専用ページに入力すると、抽選でルーレット式おみくじ器が当たる。当選数は3,000個。応募期間は2027年2月末までで、当選は1人1回まで。

ダブルチャンス賞のルーレット式おみくじ器

一部店舗では取り扱いがなく、商品はなくなり次第終了する。

(C)BANDAI