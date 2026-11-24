セブン‐イレブン・ジャパンは11月21日から、「一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!?12星座とたまごっち～」を全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンなどで順次発売している。価格は1回781円。
2026年に30周年を迎えた「たまごっち」が、12星座をモチーフにしたオリジナルアートで一番くじに初登場。賞品はA～I賞の全9等級37種で、最後のくじを引くとラストワン賞が手に入る。
A～E賞はクッションやミラー、マグカップなど
A賞は、12星座のアートをあしらった約40cmのクッション。中には約90cmの丸形ブランケットが入り、開閉用のストラップには流れ星をあしらった。
B賞は、夜空を見上げるまめっちのフィギュアが付いたスタンドミラー。
C賞は、側面に12星座を描いたまるっちの陶器製ボウルだ。
D賞のぬいぐるみマスコットは、まめっち、くちぱっち、みみっちの全3種から選べる。
E賞のマグカップは、流れ星の形をした取っ手が特徴だ。
F～I賞は12星座のチャームやたまご型トランプ
F賞は、12星座をモチーフにした全12種のメタルチャーム。自分の星座など、好きなデザインを選べる。
G賞はラメ入りのラバーコレクション。全12種から好きなデザインを選べる。
H賞は、たまごっちの12星座アートをあしらったシール。全4種から選べる。
I賞は、ごっちカードとたまご型トランプのセット。全2種で、種類は選べない。
ラストワン賞は星に乗ったまめっちのぬいぐるみ
ラストワン賞は、星に乗った約30cmのまめっちのぬいぐるみだ。
ダブルチャンスキャンペーンでは、くじ券のキャンペーンナンバーを専用ページに入力すると、抽選でルーレット式おみくじ器が当たる。当選数は3,000個。応募期間は2027年2月末までで、当選は1人1回まで。
一部店舗では取り扱いがなく、商品はなくなり次第終了する。
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