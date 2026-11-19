子どもたちは成長するにつれ、何を食べるかを自分で決める機会が増えていきます。食材がどこでとれ、どんな人の手を経て食卓に届くのかを知れば、買い物のときに産地にも目を向けるようになるかもしれません。身近な地域の食材を入り口に、食を支える人たちの仕事や、産地が抱える課題を自分の暮らしと結びつけて考える。そこにも、食育の大切な役割があります。

地域の食材を知り、その食材を使って何を作り、どう届けるかを考える。そんな商品づくりに小学生が挑戦するのが、セブン‐イレブン・ジャパン(以下セブン‐イレブン)の「食育プロジェクト」です。全国21校で実施された本プロジェクトの狙いと、函館の小学生が昆布を使った商品づくりにどう取り組んだのかを、オペレーションサポート部の橋本さんと、北海道エリアを担当する松坂さんに聞きました。

水揚げされた昆布

商品開発体験を通じて地域とのつながりを学ぶ

以前から全国で年間約390回の出張授業を実施してきたセブン‐イレブン。社会問題や環境問題、情報リテラシーなどをテーマに、社員が講師となって子どもたちに学びを届ける中で、子どもたちと地域社会との接点が少なくなりつつあることを課題に感じていたのだそう。そこで2025年、熊本市と連携して実施したのが、商品開発を体験する授業です。

「全国で約2万2,000店舗を展開する当社では、地域ごとの食文化や特産品を生かした商品開発を積極的に行ってきました。その強みを生かす形で、熊本市の小学校の食育の授業で商品開発体験を取り入れてみようと。子どもたちへの授業中にサプライズで『セブン‐イレブンに並ぶ商品のアイデアを考えよ』とミッションを課したところ、大きな歓声が上がったんです。その姿がとても印象的で、新鮮でもありました」(橋本)

実際に子どもたちは地域食材を活用した商品アイデアを考え、学校内でプレゼンテーションも行いました。

「私たちにはない発想や考え方がたくさん出てきました。商品開発だけでなく販売体験までを一連の流れとして実施し、子どもたちには実際に店舗でユニフォームを着て販売体験もしてもらったんです。当社が持つ商品開発や店舗運営のノウハウを活用しながら、自分たちで考えた商品を、自分たちの手で販売する。その経験はきっと記憶に残ります。

販売まで行うことで、地域社会とのつながりも感じてもらいたいという狙いもありました。そしてこの取り組みを全国で広げられたら、子どもたちやその家族、学校、周辺地域の方々が、何か一歩を踏み出すきっかけになるのではないかと考え、日本各地でプロジェクトをスタートしました」(橋本)

食材の背景にある人や仕事を知ってほしい

2026年5月から全国21校で本格展開が始まった「食育プロジェクト」。小学生たちは、地域食材の特徴や課題などを学ぶところから始め、約1年をかけて商品開発に取り組んでいます。プロジェクトの軸となっているのが、地域食材を活用した商品づくりです。

「子どもたちが普段目にする食べ物は、完成した状態のものがほとんどです。でも、その食事がどこから来て、だれがどのように作っているのかを知る機会は意外と少ないもの。食材の背景にある生産者の存在や、食に関わる仕事を肌で感じてもらうことが大切だと思っています。

授業では商品開発に入る前に地域食材について学び、生産者やメーカーの方がゲストティーチャーとして登場することもあります。実際に生産者やメーカーの方から食材へのこだわりや苦労話を直接聞くことで、より深い学びにつながります」(橋本)

また、この取り組みは子どもたちだけでなく、生産者側にも大きな気づきをもたらしているそうです。

「自分たちの食材を使って子どもたちが真剣に商品を考えてくれる姿を見ることで、生産者の方々も大きなやりがいや喜びを感じてくださっています」(橋本)

北海道では昆布をテーマに地域課題へ向き合う

高級昆布「真昆布」の一大産地として知られる北海道函館市にある小学校では、2025年秋から昆布をテーマにしたプロジェクトが進行しています。

「函館の海は天然昆布などが育つ『藻場(もば)』が激減し、昆布の生産量が大幅に減少するという深刻な課題に直面しています。海に近いこの小学校では海洋環境授業に力を入れていて、家族が漁業関係者の子どもも多くいます。

自分たちの生活にも直結する課題を『なんとかしたい』という子どもたちの思いに共感し、一緒にプロジェクトに取り組むことになりました」(松坂)

昆布を使った授業の様子

子どもたちは函館市内の漁港で、昆布の種付けや水揚げを体験しました。

ロープに付いた昆布の苗

「函館市内の漁港で種付けや水揚げの作業を体験しました。種付けしたときは数cmだった昆布の苗が、半年後の水揚げのときには7m近くの巨大な昆布に成長した姿に、子どもたちは驚きの歓声を上げていました。昆布を水洗いし、乾燥する作業も体験して、漁師さんの仕事の大変さを実感していたようです。

一つの食材には生産者がいて、加工する人がいて、販売する人がいて、それを購入する人がいます。食材が食卓に届くまでには多くの人が関わっている、その流れ全体を知ってほしいという思いがありました」(松坂)

漁港で作業を体験する子どもたち

水揚げされた昆布に触れる子どもたち

子どもならではの自由な発想が続々

商品開発では、約30人の児童が、1人1案ずつ商品アイデアを提案しました。

商品開発について学ぶ授業の様子

「私たちは市場分析をして商品を考えますが、子どもたちは純粋に『みんなに食べてほしいもの』を考えます。おにぎりやおすしだけでなく、昆布入りハンバーガーや昆布ギョーザなど、私たちではなかなか出てこない発想もありました。中には、昆布をペースト状にしてチューブへ入れ、さまざまな料理にトッピングできる商品を提案した子も。どの案も非常にユニークでした。

商品開発を行う上では、地元食材を使用することも大切ではありますが、その上で売れる商品を作らなくてはいけません。大切な原材料にさまざまなコストやエネルギーをかけて製品化しても、売れなければ食品ロスにつながってしまうからです。どうすれば買ってもらえるのか、子どもたちと一緒に真剣に話し合いました」(松坂)

子どもたちと議論を重ねながら、商品化が決まったのは、昆布とサーモンを組み合わせたおにぎりです。

「昆布だけではどうしても地味になってしまいます。一方で函館ではサーモンのブランド化も課題になっていました。そこで、昆布とサーモンを組み合わせたおにぎりを考えたのです。真昆布のだしを使った炊き込みご飯に刻み昆布を加え、その上に函館サーモンをのせた商品になる予定です。

子どもたちのアイデアを尊重しながら、私たちが培ってきた知見やノウハウを合わせて子どもたちに提案し、最終的には子どもたちが選んだ内容で商品を作っています。このおにぎりは11月から北海道全域で発売します」(松坂)

子どもたちの学びが家庭や地域へ広がる

プロジェクトに参加した子どもたちの様子を、松坂さんは「休みの日に自主参加しても学びたいという子どもたちが多く、とても意欲的に取り組んでいた」と話します。

「子どもたちは、昆布の種付け体験で楽しく学び、収穫体験で地域の食材を扱う仕事のすごさを学び、その後の商品化ではアイデアを形にすることの難しさを学んでくれたようです。

11月中旬の発売前に行う完成品の試食会では、函館市長、行政関係者、生産者など、数十人の大人が関わりますから、そこで地域課題を解決することの重要性を学んでもらえるでしょう。

そして最後に販売体験をしますが、買ってくれる人もいれば、買わない人もいます。販売の仕事の大変さも知ることができると思います。この一連の流れを体験することで、今後、食材や食品を選ぶときに、地域の課題や環境問題にも目を向けるきっかけになるのではないかと思います」(松坂)

都市部に暮らす一消費者としては、自分が住む地域の食材や食品の課題を意識しないことも少なくありません。橋本さんは「食育プロジェクト」が地域課題に目を向けるきっかけになれば、と話します。

「セブン‐イレブンの各地域の店舗では地元食材や食文化を生かした商品がたくさんあります。食育プロジェクトの商品には共通のマークが付いていますので、それをきっかけに『この地域にはこういう食材があるんだ』と気づいてもらえたらと思います」(橋本)

一方で、子どもたちが学校で学んでいる内容に大人も関心を持つことが大切、とのこと。

「地域や日本全体の課題は、実は学校教育の中で多く取り上げられています。子どもたちが学んでいることに大人が目を向ければ、地域課題を知るきっかけになりますし、親子の会話も生まれます。そうした積み重ねが地域社会をより良くするヒントになると思います」(松坂)

「子どもが大きくなるにつれて、学校であったことをあまり親に話さなくなることもあるかもしれません。ですが、このプロジェクトを進める中で、お子さんたちが家族に『セブン‐イレブンとこんなことをやったんだよ』と楽しそうに話している、という声が各地で届いています。

このプロジェクトが、地域とのつながりだけでなく、親子のつながりを深めるきっかけにもなればうれしいです」(橋本)

食材の向こう側にいる人たちの思いや仕事に触れ、地域が抱える課題に目を向ける。食育プロジェクトは、商品開発という貴重な体験を通して、子どもたちの学びを地域や未来へとつないでいます。