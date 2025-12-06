アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、7日・14日の2週にわたり放送される「生きる歌2 ～帰ってきた三角公園の歌姫～」。大阪・西成で命の叫びを響かせるジャズシンガー・坂田佳子(52)を追った作品の続編だ。

坂田の歌に救われたというファンの姿に、自身とファンの関係性を重ねたというきゃりー。さらには、子育てや大切な人との別れを経験したことにより、「1日1日を大切に生きる」ことを痛感したと語る――。

三角公園に再び響き渡る歌声

日雇い労働者の街として知られる大阪・西成の通称「三角公園」で“魂の歌”を響かせてきた坂田佳子。かつては高級ホテルでも歌う実力派だったが、酒による問題行動で仕事を失い、夫からは見放され、この街に流れ着いた。感情むき出しの歌声はSNSで話題となり、「三角公園の歌姫」と話題になる一方、興味本位でカメラを向ける客とのトラブルが続き、“見せ物”になっている現実に苦しんでいた。

そんな坂田の歌に救われたのが、ステージ4のがんで医師から「余命半年」を告げられた仁美さん(57)。YouTubeで偶然出会った歌声が生きる力となり、「1日でも長く佳子さんの歌が聴きたい」とライブに通い続けた。

しかし、坂田自身も“がんの疑い”を抱えながら歌い続けていた。体調は急激に悪化し、歩くことさえつらくなる日々。やがてライブで歌うことも難しくなり、仁美さんは「もう一度、あの歌を」と願う。

そんな中、坂田は「三角公園に降臨します」とSNSに投稿。原点である公園に戻る決意だった。そして当日。三角公園に帰ってきた坂田の前に、余命宣告を受けた仁美さんが涙ながらに姿を見せる。不器用で、まっすぐで、聴く人の心を突き動かす坂田佳子の歌声が再び、三角公園に響き渡るのだが…。

店先のライブで歌う坂田佳子 (C)フジテレビ

「一本の映画を見終わったような気分」

2年前に続き坂田佳子のドキュメンタリーに声を吹き込み、前・後編の収録を終えて、「一本の映画を見終わったような気分でした」と第一声を発したきゃりー。「前回も佳子さんの生き様を叩きつけられたような感じで衝撃を受けたのですが、今回もところどころで暴走しながらも、憎めない、愛される人なんだなと思いました」といい、その理由を「すごく繊細でもあるんですよね。それに一つ一つの言葉が本当に嘘偽りなくて、こんなにもまっすぐ刺さる言葉があるんだと衝撃を受けました」と語る。

それと同時に、パワーも受け取ったのだそう。「佳子さんを見ていると、自分が小さなことでくよくよしたり落ち込んだりしていたら、“そんなの関係ないよ”と言ってくれそうな感じがしますよね。これくらいタフに生きられたらいいなと思いました」と刺激になったようだ。

坂田にとっての「三角公園」という存在を見て、「自分に合った“居場所”を見つけるということが、すごく大切なんだなと思いました。音楽をやる多くの人が、武道館で歌って人をたくさん幸せにしたいという気持ちを持っていると思いますが、佳子さんには西成がフィットする場所なんだというのが伝わってきたんです」という。

翻って、きゃりー自身の“居場所”は、「産休期間を経て、ファンの人がいてくれる場所だなと改めて思いました。ファンクラブの掲示板に皆さんが書き込んでくれて応援してもらっているのを見ると、本当にそれがエネルギーになるんです」と明かした。