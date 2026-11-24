いすゞ自動車は2026年11月17日、同社の藤沢工場にメディアを招いて「いすゞみらい共創サロン」というイベントを開催した。

この「いすゞみらい共創サロン」は昨年から始まった試みで、今回で2回目の開催となる。今年は「社会を支え、未来へつなぐ。いすゞの技術と人づくり」をテーマに掲げ、同社の統合報告書の紹介から南極観測への技術貢献、さらに次世代を担うものづくり人材育成の現場公開まで、幅広いプログラムが実施された。

統合報告書は「いすゞを理解するための入門書」

まず、コーポレート部門経営企画部マネージャーの齊藤敦氏が「いすゞ自動車統合報告書2026」について紹介した。「いすゞ自動車統合報告書2026」は、2021年からアニュアルレポートに代わって発行されているものである。基本的にはIR情報であるが、投資家に対してだけでなく、もう少し広く同社の情報を伝えようとする「いすゞを理解するための入門書」としての位置づけを持つ。

報告書では、2026年4月に就任した山口真宏社長CEOのメッセージや社外取締役3名による対談を通じて、ワンチームでの経営体制や今後の方向性が示されている。また、商用車と乗用車の違いを整理した価値創造ストーリーも特徴的だ。

乗用車が個人の移動や生活の充実に使われるのに対し、商用車は事業者の生産財として積載量の最大化や安定稼働を担う「社会のインフラ」である。大型で100万km、小型で30万km規模という長距離・長期使用に耐える品質や、小型トラックだけでも約2,000種類(派生車型を含めると約2,500種類)に及ぶ多品種高効率生産、さらに、コネクテッド技術を活用したアフターサービスまで、いすゞのビジネスモデルの強みが5つのプロセスで解説されている。加えて、UDトラックスとのシナジー創出の全体像や東アフリカでの事業展開、社内公募制度を通じた人的資本経営の取り組みなども盛り込まれている。

「いすゞ自動車統合報告書」は狙い通りに従来のアニュアルレポートより広い裾野に向けての構成となっていると感じた。CEOの顔写真も笑顔で親しみやすいものが多用されており、企業の魅力や風通しの良さを伝えることで、リクルート対策の一翼も担っているようだ。

南極観測を70年支え続けるいすゞの技術

続いて産業ソリューション・PT事業部門PT実験第二部の福本新二氏が「南極地域観測隊を支え続けるいすゞの技術」と題し、いすゞが第1次から関わってきている南極地域観測隊について説明した。

いすゞは1956年出発の第1次隊から、第8次隊を除く70年にわたり隊員を派遣しており、企業からの参加回数としては最多を誇る。第8次隊に参加しなかった理由は60年以上前のことで詳細は不明だが、車両提供は行っていることから、隊員候補の健康上の理由などではないかとのことだった。

きっかけは第1次隊の雪上車や発電機の動力源としていすゞ製ディーゼルエンジンが選ばれたことだった。1968年の第9次隊ではいすゞ製エンジン搭載の雪上車が5,182kmを走破し、日本初の陸路による南極点往復を達成。これまでに累計34台の車両と累計52人の隊員を送り出しており、現在も昭和基地にある11台のトラックすべてがいすゞ製であるほか、重機や発電機など極地のインフラを足元から支えている。

自らも2度の越冬隊に参加した福本氏は、現地での過酷な車両整備の実態を語った。南極に持ち込まれている車両は基本的に国内仕様のままだが、舗装路のない昭和基地でのデコボコ道による足回りへの負担や、海水を含んだ雪による塩害、ブリザードで飛来する砂や氷粒によるフロントガラスの摩耗など、国内とは比較にならないトラブルが発生する。さらに、交換部品に限りがある環境下では、既存部品を加工して作り替える応用力や、氷点下10度を下まわる暗闇の屋外で作業灯だけを頼りに修理を行う忍耐力が求められるという。

南極という過酷な環境で得られるさまざまな知見は、クルマづくりに必ず生かされるはずだ。特に、いすゞのように商用モデルを手がけるメーカーは、あらゆる気象条件で確実に動くクルマを作ることは非常に大切である。具体的な数値や作業内容だけでなく、極限状態で求められるものは何かを知ることも大きな糧となるだろう。

75年の歴史を持つ企業内訓練校の現場へ

プレゼンテーションの最後には「いすゞ自動車高等工業学校の取り組み」について、生産部門IM推進部部長の吉澤正浩氏と生産部門IM推進部いすゞ自動車高等工業学校学校長の大澤秀康氏が説明した。同校は高校卒業後に入社した技能職社員を育てる企業内の認定職業訓練校で、今年で設立75周年を迎え、これまでに5,923名の卒業生を輩出している。「技能・知識・態度の三位一体」を教育理念に掲げ、入社後3か月間の導入教育を経た後、普通訓練コースや技能五輪コースに分かれて約1年間の徹底した訓練を行う。

生産部門IM推進部部長の吉澤正浩氏

説明後は「いすゞ自動車高等工業学校」の実習現場を訪れ、訓練生や技能五輪に向けて訓練を続ける生徒の様子を見学した。

実習場ではまず、1日の始まりに安全意識を再確認する「安全の門」や、過去の労働災害を風化させないための展示など、製造業の根幹である安全教育の徹底ぶりが紹介された。続いて、トラック製造工程の約8割を占めるというボルトやネジの「締め付け」を学ぶエリアや、図面を正確に読み取りヤスリで100分の1mm単位の精度を追求する加工エリアを見学。さらに、23歳以下の青年技能者が技を競う技能五輪全国大会(自動車板金、機械組立て、旋盤の3職種)に向けた訓練風景も公開された。

1枚の鉄板を1日2万回叩いて曲面に

なかでも迫力を感じたのが自動車板金職種の現場だ。1枚の鉄板をハンマーで1日約2万回も叩き、車体を模した複雑な曲面へと成形していく。指導員を務める第61回大会金メダリストの石山氏は、板厚0.8mmの鉄板を割らずに0.4～0.5mmの限界まで伸ばす感覚の難しさを語りつつ、近年は指導員の頭に小型カメラを装着して手元動画を撮影し、選手の振り返りに活用するなど現代的な指導法を取り入れていることを明かした。また、本番と同じ7時間の通し訓練を週に3～4回行う中で生じるメンタルのブレに対しても、指導員と選手が密に対話を重ねて寄り添いながら乗り越えているという。

工場の自動化やAI・DX化が進む時代にあっても、いすゞは「変えてはならないものはものづくりの原理原則と人を育てる文化」と位置づけ、単なる作業者ではなく自ら考え仕事を作り出せる人材の育成に力を注いでいる。同社がこれほどまでに時間と手間をかけて人材育成に積極的に取り組んでいる姿勢には大いに感心した。

今回の「いすゞみらい共創サロン」を通じて、IR情報の発信から70年続く南極観測への技術支援、そして75年の歴史を誇る高等工業学校での人づくりまで、いすゞのものづくりに対する真摯な姿勢を知ることができた。社会の「運ぶ」を支える確かな品質と信頼は、こうした揺るぎない技術と人材育成の積み重ねによって支えられていると実感する貴重な機会であった。

【フォトギャラリー】いすゞみらい共創サロン