ホンダは新型SUV「アヴァンシア」を2027年春に日本で発売する予定だ。注目点のひとつが、パワートレインに次世代のハイブリッドシステムを採用していること。ホンダはこのシステムを「Honda Hybrid」と呼び、新しいプラットフォームとともに今後の主力モデルへ展開していく。アヴァンシアはその第1弾だ。では、これまでの「e:HEV」と比べて何が新しいのか。取材会で聞いた説明をもとに整理してみたい。

ホンダ「アヴァンシア」の写真を一気に見る

基本の仕組みは「2モーター式」のまま

最初に押さえておきたいのは、仕組みの根本は変わっていないということだ。Honda Hybridは従来のe:HEVと同じく、発電用と走行用の2つのモーターを使うホンダ独自の「2モーター・ハイブリッドシステム」である。

街中では主にモーターで走り、エンジンは発電に回る。高速巡航のようにエンジンで走った方が効率のいい場面では、エンジンとタイヤを直結して走る。開発責任者の濵嶋秀典さんも「(エンジン直結の)システムは同じです」と話しており、状況に応じて最も効率のいい走り方を選ぶ考え方は従来と共通だ。

一方で、エンジン、モーター、制御ユニット、バッテリーの搭載方法まで、構成部品はほぼ全面的に新しくなっている。「仕組みは同じ、中身は別物」と考えると分かりやすい。

エンジンは「よく燃やし、静かに回す」

エンジンでは、ピストン上面の形状を最適化して燃焼を改善した。さらに、吸い込む空気の温度変化に合わせて燃焼をリアルタイムに補正する制御を採用している。ホンダの資料によると、エンジンが高い効率で働ける領域は2018年モデル比で30％広がったという。

ハイブリッド専用エンジンとしての割り切りも進めた。シリンダーブロックやクランクシャフト、ピストンを最適化して軽量化するとともに、エンジン剛性を高めて騒音を抑えている。始動時の回転数を抑える制御もあり、エンジンがかかったことを意識させない静かさを目指したそうだ。

メーターにはパワートレインの状態を表示できる

モーターは小さく、レアアースも減らす

モーターも新開発だ。磁気回路を見直し、電磁鋼板を薄くすることで電気のロスを減らしつつ、小さくても大きな力を出せるようにした。現行「CR-V」と比べ、磁石の使用量も減らしている。走行用モーターには、重希土類(レアアースの一種)を使わない磁石を採用した。

モーターや変速機を収めたフロントのドライブユニットは、現行モデルの「平行軸」構造を受け継ぎながら、潤滑油の温度制御やベアリングの最適化で摩擦損失を減らしている。モーターを制御する「パワーコントロールユニット」(PCU)は、前側の発電用・走行用モーターと昇圧回路の制御に、新たに追加したリアのモーターの制御を加え、1つにまとめた「4in1」構成とした。現行モデルより小型・軽量化しているという。

バッテリーは2列目の下に統一

バッテリーの置き場所も見直した。これまでのホンダのハイブリッド車は、CR-Vでは荷室の下、「アコード」では2列目シートの背後というように、車種によって搭載位置が異なっていた。新しいプラットフォームでは、バッテリーを2列目シートの下に置く方式に統一する。

部品点数が減って軽くなるうえ、バッテリーを車体と一体で設計することで、ボディ剛性や衝突安全性能の向上にもつながるという。重いバッテリーをクルマの中心近くに置くことで、曲がるときの身のこなしも良くなる。

ドライブモードの切り替え画面

後ろにもモーター、燃費や価格は?

アヴァンシアでは、このシステムにリアのモーターを組み合わせた電動AWD「DualPower eAWD」を初めて採用した。アヴァンシアの駆動方式はこのAWDのみとなる。

一方、エンジンの排気量や出力、燃費、価格といった数値はまだ明らかになっていない。ホンダは次世代ハイブリッド全体で燃費の向上とコスト低減を掲げており、その成果がアヴァンシアでどう表れるのかは、正式発表を待つ必要がある。

リアには新しいHマークが付く