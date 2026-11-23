ホンダが2027年春に日本で発売を予定している新型SUV「アヴァンシア」。ホンダのクルマといえば「運転して楽しい」イメージが強いが、アヴァンシアの開発陣が走りの目標として掲げたのは、少し違う方向だった。

キーワードは「Silky Dynamics」(シルキー・ダイナミクス)。ダイナミクスを担当した車体研究 開発責任者の新家崇弘さんによれば、「シルキー」とは「雑味がないこと、トゲ感がないこと」の2つを指す。ドライバーにも同乗者にもそれを感じてもらい、「いいクルマに乗せてもらった、いい移動だったと思ってもらえるようにしたい」という。

ホンダ「アヴァンシア」の写真を一気に見る

勝負どころは「パッセンジャーのリラックス」

新家さんは「CR-V」よりも大きなラージSUVに挑戦するにあたり、「わざわざホンダ車を買ってもらう理由」を作る必要があったと振り返る。そこで鍵と考えたのが、パッセンジャー(同乗者)がどれだけリラックスして移動できるか、上質な動きだったと感じてもらえるかだった。

ただし、同乗者のためだけのクルマではない。ドライバーが自信を持って運転できなければ、その緊張は同乗者にも伝わってしまう。ドライバーが余裕を持って運転できることを土台に、同乗者のリラックスで「突き抜けよう」というのがアヴァンシアの考え方だ。

アヴァンシアは、この目標を4つの技術で実現しようとしている。軽量な新プラットフォーム、電動AWD「DualPower eAWD」、モーションマネジメントシステム、そして「Honda S+ Shift」だ。

アクセルを戻したときの「揺り戻し」まで抑える

1つ目は新しいプラットフォームだ。これまでのホンダは、ボディの剛性を上げることで走りを進化させてきた。しかし近年の研究で、剛性を高めすぎるとボディがたわまなくなる分、タイヤにかかる荷重が減ってしまい、タイヤの性能を引き出しにくくなることが分かってきたという。

そこで新プラットフォームでは、「新操安剛性マネジメントボディー」という考え方を導入した。剛性を高める部分と、あえて抑える部分を作り分け、しっかりした剛性感を保ちながらタイヤの接地性を高める狙いだ。ロードノイズをボディ側でいかに抑えるかも、このマネジメントに含めている。

面白いのは、ハンドルを切ったときにきれいに曲がることだけでなく、その後の動きにまでこだわった点だ。新家さんは、ドライバーがアクセルを戻したり、ハンドルを切り戻したりしたときの「揺り戻し」は、同乗者にとって「不快でしかない」と話す。こうした揺れを減らすことが、新プラットフォームの目標だったという。

後ろのモーターで「前のめり」を防ぐ

2つ目が電動AWD「DualPower eAWD」だ。アヴァンシアの駆動方式はAWDのみで前輪駆動(FF)は用意しない。前輪をモーターで駆動するハイブリッドシステムに、後輪を駆動するリアモーターを追加している。

一般的な機械式のAWDは、前輪に伝える駆動力の一部を後輪に「分ける」仕組みだ。これに対してDualPower eAWDは、前輪の駆動力はそのままに、リアモーターの力を「足す」という考え方。そのため、クルマ全体として使える駆動力そのものが大きくなる。走行中は、センサーの情報をもとに前後の駆動力配分をリアルタイムで調整する。加速時には後輪への配分を増やし、旋回時には後輪へ配分しすぎないようにするといった具合だ。

リアモーター追加の効能は、加速だけではない。新家さんが強調したのは、減速時の効果だ。ハイブリッド車は、減速時にモーターを発電機として使い、ブレーキの代わりにする(回生ブレーキ)。これまでのように前輪側だけで回生をすると、回生を強めるほどクルマが前のめりになり、その対策としてサスペンションの調整などで「戦う」必要があった。アヴァンシアはリアモーターでも回生ができるので、アクセルを戻したときの前のめり(ピッチング)を抑えられる。これも、同乗者がリラックスして移動できることにつながるという。

開発責任者の濵嶋秀典さんも、発進のスムーズさが「全然違います」と話す。リアモーターのトルクを使い、「スーッとストレスなく発進していく」のだという。

タイヤの空転を防ぐトラクションコントロールも新しくなった。現行の「CR-V」は前後のモーターを1つのシステムでまとめて制御していたが、アヴァンシアでは前後それぞれのモーターECU(制御ユニット)が個別にタイヤのグリップを監視し、スリップを抑える。制御が前後独立になったことで反応が早くなり、滑りやすい路面でも安定して発進・加速できるという。

運転を先読みする制御と「静かな」タイヤ

3つ目の「モーションマネジメントシステム」は、ドライバーがハンドルを切った、アクセルを踏んだ、ブレーキを踏んだといった操作から、クルマ側がどう動きたいのかを予測し、駆動力とブレーキを制御する仕組みだ。急な変化を起こさない制御とすることで、同乗者の楽さにもつなげている。

同乗者向けの静粛性では、「ノイズリデューシングホイール」も採用した。タイヤ内部の空洞で発生する共鳴音を抑えるホイールで、ロードノイズの低減に効く。

タイヤの空洞共鳴音を抑えるノイズリデューシングホイールを採用する

プレリュードとは違う! 人工音を足さない「S+ Shift」

4つ目の「Honda S+ Shift」は、ホンダが新型「プレリュード」で初めて採用した技術だ。モーターで走るハイブリッド車でありながら、有段変速機のようなシフトフィールを味わえるようにするもので、アヴァンシアではドライブモードの「SPORT」と連動して作動する。

ただし、その味付けはプレリュードとは異なる。プレリュードでは「アクティブサウンドコントロール」でスピーカーから音を加え、気分を高揚させる演出をしている。開発陣は、それが本当にアヴァンシアに合っているのかを議論したという。

出した結論は、人工的な音は足さず、エンジンの音そのものを聴かせるというものだった。新家さんはこれを「アヴァンシアなりの静かなる高揚です」と表現する。スポーツクーペのプレリュードと、大切な人を乗せて長距離を移動するアヴァンシアとでは、同じ技術でも求められる演出が違う。キャラクターの違いをよく表すエピソードだ。

ドライブモードの選択画面。SPORTモードではS+ Shiftが作動する

大きなSUVなのに空気抵抗は小さく

最後に、プレゼン資料には載っていない話として新家さんが付け加えたのが空力だ。ラージSUVのアヴァンシアは、正面から見た面積(前面投影面積)が大きい。それでも、空気抵抗係数(Cd値)は「ものすごく小さくなるように」、デザイナーや空力の担当者とともに最適化したという。

例えば床下には、かなり広い範囲にカバーを付けている。しかも、やみくもに覆うのではなく、効果が最も大きい部分だけをカバーする最適化を施した。「SUVなのですけれども、空力にはすごくこだわったクルマです」と新家さんは話していた。