いすゞ自動車の「スミダM型バス」が「2026日本自動車殿堂 歴史遺産車」に選定された。1929年(昭和4年)に誕生した日本初の純国産バスは、どんなクルマだったのか。芝浦工業大学豊洲キャンパスで行われた表彰式典の模様とともに、その歴史を振り返る。

いすゞ3台目の歴史遺産車は「スミダM型バス」

日本の自動車社会の発展に貢献した人物や歴史的な自動車、優れた技術やデザインを顕彰し、その功績を未来へ伝える活動を行う日本自動車殿堂(JAHFA)。

同団体が定める「日本自動車殿堂 歴史遺産車」は、自動車産業、自動車交通、自動車文化の発展に貢献した歴史に残すべき自動車を対象に、乗用車全般に加え、二輪車や三輪車、商用車、競技車両、特殊用途自動車などから選定している。2003年から2025年までに、延べ44台が顕彰された。

2026年はいすゞ「スミダM型バス」(1929年)のほか、日本電装「デンソー号」(1950年)、日野自動車「コンテッサ1300クーペ」(1965年)、日産自動車「スカイラインGT-R(BNR32型)」(1989年)が選定された。

いすゞ車が歴史遺産車に選定されるのは、2014年の「117クーペ」、2019年の「初代エルフ」に続いて、「スミダM型バス」で3台目だ。

「スミダM型バス」は、いすゞの前身となる石川島自動車製作所が1929年5月に完成させたM型トラックのシャシーに、バスのボディを架装したクルマだ。当時はノックダウン方式で組み立てられたアメリカ車がバスの大半を占めていたが、そうした中で日本初の純国産バスとして誕生した。

搭載するエンジンは、排気量2,720ccのスミダA4型水冷直列4気筒ガソリンエンジン。A6型直列6気筒エンジンと同一のボア×ストロークで構成されたこのエンジンは、出力・燃費ともに他の追随を許さない性能を誇り、多くの軍用車やバスに搭載されて活躍した。

スミダM型バスに込められた想いとは

11月11日に芝浦工業大学豊洲キャンパスで行われた表彰式典では、日本自動車殿堂 研究・選考会議議長の片山光夫さんより、「いすゞスミダM型バスは国産自動車技術の確立を目指し、日本初の純国産バスとして昭和4年に製造を開始。2.7L水冷直列のガソリンエンジンを搭載し、公共交通に貢献。いすゞ自動車の国産車製造の出発点である歴史的名車であります。ここに日本自動車殿堂 歴史遺産車の称号を贈り、表彰いたします」とその功績が讃えられるとともに、いすゞ自動車 コーポレート部門VP 兼 広報部長の相川貴之さんに賞状と花束が贈呈された。

いすゞ自動車を代表して賞状を受け取った相川さん

相川さんは受賞の感想を次のように述べた。

スミダM型バスを歴史遺産車に選定いただき、大変光栄に存じております。日本自動車殿堂の関係者の皆さま、長年にわたって自動車産業、日本の自動車文化の発展と継承に尽力をされてこられた多くの関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。



スミダM型バスは1929年に当社の前身のひとつである石川島自動車製作所で誕生しました。当時は外国車が主流だった時代ですが、日本の技術で挑戦をし、そして日本の公共交通の発展に貢献をしたスミダM型バスは、いわゆる日本のバスの草分けだったと考えています。当時の挑戦の中には、日本の技術でクルマを作ることだけではなく、人々の暮らしを支えて社会の役に立つクルマを作りたいという先人たちの強い決意と志があったと思っております。



そこから約100年が経った現在では、バスの技術も動力源はガソリン、ディーゼル、そして電気のEVと進歩していますが、安全安心に人々を運んで社会の移動を支えているという使命は、いささかも変わるものではないと考えています。今回の選定は、先人たちの挑戦とその功績を称えていただいたものでありますが、我々にとっても大きな励みと誇りとなるものです。今後の歴史と、変わらぬ使命、先人たちの志を我々も胸に刻んで、未来の公共交通への貢献を果たしていくという決意を新たにし、挨拶とさせていただければと思います。



受賞の感想を述べる相川さん

歴史遺産車の仲間入りを果たした「スミダM型バス」だが、いすゞプラザ(神奈川県藤沢市)では、警視庁で約20年間にわたり人員輸送車として使われた1932年製の車両が、今も走行可能な状態で展示されている。いすゞプラザは、来館の2営業日前までにホームページから予約が必要となるが、入館は無料だ。歴史的な名車を間近で見ることができるので、ぜひ足を運んでみてほしい。