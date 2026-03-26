「俺のこと“兄貴”って言うねん」ナインティナイン・岡村隆史が、最近、友達になったという“元横綱”とのエピソードを明かした。

岡村隆史

朝青龍と伊藤英明の“共通点”とは

岡村は、19日深夜のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「朝青龍と友達になってんけどな。突然、インスタにDM来て。朝青龍から。本物かな?」と最近の出来事を告白。「認証ついてるし、本物や! と思ってんけど」と続けつつ、「なんでかわかんない。俺のこと“兄貴”って言うねん。“兄貴! 今どこですか?”みたいな」と打ち明けた。

これに、相方の矢部浩之は、「誰かと一緒やん(笑)」とツッコミ。実は、俳優・伊藤英明からも、なぜか“兄貴”と呼ばれており、矢部が、「やっぱ兄貴なんや。なんかしたんやろ? 兄貴っぽいこと」と話すと、「全然してない」とキッパリ。「全然してないけど……。なんでやろな?」と困惑しきりだった。

また、「料理の写真とかインスタに上げたら、“兄貴! これおいしいの?”って。“おいしいですよ”みたいな。ビックリした顔とかいっぱい入れてきてくれんねん」と元横綱・朝青龍とのやり取りを明かした岡村。「突然そういう風になって。だから、もしかしたらどっかでつながるかもわからん、会えるかもわからへん。ちょこちょこそうやって連絡来る」と思わぬ交流を楽しんでいる様子だった。