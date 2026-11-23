7人組グループ・Travis Japanの松田元太がこのほど、フジテレビ系サッカーバラエティ番組『けるとめる』(毎週月曜23:00～)の取材に応じ、サッカー日本代表・長友佑都選手への突撃取材の舞台裏を明かした。

「松田のジャーナリズムが生まれて」

番組が2年目に突入し、これまでの放送で印象に残っている場面を聞かれた松田は、『FIFAワールドカップ2026』前に長友選手が参加するトレーニングキャンプを取材した際のエピソードを披露。

『FIFAワールドカップ2026』を目前に控えた長友選手へ、W杯に関することを聞きにくい雰囲気があったという。それでも松田は、本人の様子や現場の雰囲気を見て、「もしかしたら何か一言いただけるかな」という思いが芽生えたそうで、「松田のジャーナリズムが生まれて」とのこと。

その結果、長友選手から「期待して待っててください」という言葉を引き出すことに成功。松田は「そういう言葉をカメラにちゃんと収められた」と手応えを語り、国を背負って戦う選手から直接聞いた言葉は「宝物」だと感慨深く語った。

「筋肉がデカい」長友佑都の迫力

改めて長友選手の印象を聞かれた松田は「まずめちゃくちゃいい人ですし、筋肉がでかい」と絶賛。その体格の迫力を「目の前にいたら、大きな車としゃべってるみたいだった」と独特の表現を見せた。

さらに、松田が気になったのは香水。広報担当者を通じて何を使っているのか質問したものの、まだ回答が届いていないそうで、「そこだけまた取材しないとな」と、“ジャーナリスト松田元太”としての追加取材に意欲を見せていた。