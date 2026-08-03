Jリーグ2026/27シーズンスペシャルアンバサダーにTravis Japanが就任し、会見が行われた。

Travis Japanは宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗からなる7人組グループ。現在フジテレビ系列で放送中のサッカーバラエティー番組『けるとめる』でレギュラーを務めている。就任会見では野々村芳和チェアマンから特大名刺パネルとサプライズで名前入りのJリーグ公式球が手渡された。

野々村チェアマンは「1年くらい前から番組を通じてお付き合いをさせていただいます。Jリーグについて勉強してくれて、スタジアムに行ったり選手とコミュニケーションを取ってくれて、Jリーグの仲間になってきている」と就任に至った経緯を説明。「持っている発信力、力をJリーグで発信していただき、より楽しい世界観ができるよう一緒に盛り上げていって欲しい」と期待を込めた。

Jリーグのテーマソングとして、Travis Japanの『On My Road』に決定。スペシャルアンバサダー就任に伴い『On My Road -Stadium ver.-』を新たに静岡県のエコパスタジアムで収録し直し、8月3日にリリースされた。8月7日（金）にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われる横浜F・マリノス対鹿島アントラーズのオープニングマッチでは、Travis Japanによるハーフタイムパフォーマンスも予定されている。

【動画】Travis Japan『On My Road』│Ｊリーグ2026/27シーズン スペシャルアンバサダー