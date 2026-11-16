放送倫理・番組向上機構(BPO)の青少年委員会が10月27日に開催した会合の議事概要が公表され、TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの暴力・拷問描写について、9月に引き続き議論が交わされたことが明らかになった。

今回、切断された指先が映された場面について、担当委員から「身体の分離欠損表現は高度な残虐表現に当たる」との指摘があり、委員会として正式な「討論」に進むことが提案された。一方、番組制作側による一定の配慮や、創作表現としての自由を評価する声も上がり、最終的には残る放送を踏まえて判断することでまとまった。

BPO事務局が入る千代田放送会館

事前告知テロップ導入も「テロップさえあれば…」と批判

今回の議論で取り上げられたのは、9月後半から10月前半までの約1カ月間にBPOに寄せられた視聴者意見。議事概要では「国の秘密組織の構成員たちの活躍を描く連続ドラマ(第2シーズン)」とされ、番組名は明記されていないものの、自衛隊の非公認組織「別班」の活躍を描く『VIVANT』を指すとみられる。

同作については、9月29日の会合でも暴力・拷問描写が議論となり、委員から改善や事前告知の必要性を指摘する意見が出ていた。その後、10月4日の放送再開時には、番組冒頭に暴力描写に関する注意喚起のテロップが表示されている。

視聴者からは「拷問で指を切断したり、腹をナイフで刺して血だらけになったりするシーンがあって気分が悪くなった」などの意見が寄せられた。

また、番組冒頭で「一部に暴力的な描写を含む表現があります。ご視聴にはご注意ください」との全面テロップが表示されたことに対しても、「テロップさえあれば、残虐なものを流してもよいというわけではないだろう」と批判的な意見があった。

「討論」への移行提案も

担当委員は、2016年8月に青少年委員会が公表した残虐シーンに関する委員長コメントを引用。視聴者が番組内容によって見るか見ないかを選択できるよう、事前に情報を示すことの必要性を確認した。

その上で、今回の放送について「指を直接切断するシーンや腹を直接刺すシーンは控えられていた」と、制作側に一定程度の配慮があったとの認識を示した。

しかし、切断された指先が映されていた点は問題視。「身体の分離欠損表現は高度な残虐表現に当たる」と指摘し、午後9時台の番組でこうした表現が使われたことについて、委員会として「討論」に進むことを提案した。

一方、別の委員は、拷問シーンについて、画面を薄暗くして鮮明に見えないようにしたり、刺す場面を逆光の影で描いたりしていたことを挙げ、番組制作側が配慮していたと評価した。

「表現の自由」を重視する意見

委員の間では、創作表現の自由を重視する立場からの意見も出た。

委員の一人は、架空の物語である以上、拷問シーンに一定のリアリティーがなければ視聴者を引きつけられないと指摘。残酷さをリアルに描くことで、拷問の非道さを社会に問いかける意味もあるとして、「表現の自由」の重要性を強調した。

また、別の委員は、過去の青少年委員会の見解などを踏まえ、制作側が「かなりぎりぎりの配慮」をしているとの見方を示した一方、第2シーズンで日本側の敵が中国系の諜報機関として描かれていることに言及。実在する国の架空の敵対組織を極悪な存在として表現することについて、青少年への影響を懸念した。

こうした議論を経て、10月27日の会合では、第2シーズンの放送が11月に2回残されていることを踏まえ、「今回は『討論』には進まず、残る2回についての視聴者意見を見ながら(第2シーズン全体を)判断していく」との結論に至った。

青少年委員会の中高生モニター報告では、中学3年の男子から「ストーリーに無駄がなく、毎回ハラハラさせられます。至るところに伏線があり、回を進めていくと以前の内容とどんどんつながっていくのを見つけるのも楽しいです」という声も。 『VIVANT』第2シーズンは11月8日に最終回を迎えており、今後、青少年委員会が作品全体の暴力・拷問描写についてどのような判断を示すのか注目される。