東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、11月15日9時30分より、『仮面ライダーマイス』を様々な角度から深掘りするTTFC限定の特別番組『深堀りチュウ!仮面ライダーマイス』の第5弾「キャスト編(3)」、TTFC補完シリーズ『仮面ライダーマイス 十二支十色』「十話 名探偵ティグル 解決編」のTTFC会員見放題配信を開始した。

ムトン・ヴァンケン・エンデ・ケイ役のキャスト登場!

前回配信の「キャスト編(2)」から引き続き、十二支同盟側のメンバーである「長谷川かすみ(ムトン／仮面ライダームトン 役)」、「岩永丞威(ヴァンケン／仮面ライダーヴァンケン 役)」、「鈴木浩文(エンデ 役)」、「西山蓮都(ケイ／仮面ライダーケイ 役)」の4人に、作品の見どころや演じるキャラクターへの想いをインタビュー。

気になる撮影の裏話、キャストの視点から語られるキャラクター達の関係性、衣裳に散りばめられた十二支のモチーフなど、ここだけの貴重なトークは必見だ。

「深掘りチュウ!仮面ライダーマイス キャスト編(3)」は、11月15日9時30分よりTTFC会員見放題で配信する。

出演

長谷川かすみ(ムトン／仮面ライダームトン 役)

岩永丞威(ヴァンケン／仮面ライダーヴァンケン 役)

鈴木浩文(エンデ 役)

西山蓮都(ケイ／仮面ライダーケイ 役)

補完シリーズ『十二支十色』人気作の続編配信決定!

『仮面ライダーマイス』テレビシリーズ本編に登場する「十二支」の裏側をのぞき見できる、TTFC補完シリーズ『仮面ライダーマイス 十二支十色』11月15日配信「十話 名探偵ティグル 解決編」の終了後の次回予告にて、「おばあさんとリド」第2話のチラ見せがあることも発表された。

「おばあさんとリド」は、9月27日より配信中の『十二支十色』四話のエピソード。「四話 おばあさんとリド(1)」では、記憶をなくしてしまった仮面ライダーリドが飼い猫化し、柴田理恵演じるおばあさんと暮らすという衝撃の展開に。猫化した仮面ライダーリドと仮面ライダーマオウのアクリルスタンドも発売され、SNSで話題を集めている。

そして本日配信開始した終了後の次回予告にて、待望の続編エピソードとなる「十一話 おばあさんとリド(2)」をチラ見せ。飼い猫「クロ」としておばあさんと暮らす仮面ライダーリドの目の前に現れたのは、なんと四足歩行の仮面ライダーマオウ。リドの怒りのイカ耳を合図に、激しいケンカに突入する二匹。この猫化したマオウの正体は……。仮面ライダーリドと仮面ライダーマオウの“猫らしさ”を追求したアクションシーンも要チェックだ。

『仮面ライダーマイス 十二支十色』「十一話 おばあさんとリド(2)」は来週11月22日午前9時30分よりTTFCにて会員見放題配信を開始する。

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