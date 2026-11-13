バンダイは、『仮面ライダーマイス』より「装動 仮面ライダーマイス EGZ2(12個入)」(7,788円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。

2026年12月発送予定「装動 仮面ライダーマイス EGZ2(12個入)」(7,788円)

【装】着して【動】かす【装動】シリーズより、『仮面ライダーマイス』第2弾が登場。「装動 仮面ライダーマイス」シリーズ最大の特徴は、ついに追加された「腰関節」で、前屈や後ろに反るポーズが自由に取れる。

1.2.には「仮面ライダージャオ」が登場。尻尾には節ごとにボールジョイントを仕込むことで自由な可動を再現する。専用武器「スネークサイズ」も付属。

3.4.には「仮面ライダーヴァンケン」を収録。特徴的な首、肩、胸周りのパーツはPVCで表現。可動を妨げない。専用武器「ドッグガン」も付属。

5.6.には「仮面ライダームトン」がラインナップ。「装動 仮面ライダーマイス EGZ1 Feat.装動 仮面ライダーゼッツ」収録のダットA/Bと同様、女性素体で再現。専用武器「シープハンマー」も付属。

7.8.には「仮面ライダーティグル」を収録。特徴的なゴールドのボディカラーは成型色で表現。専用武器「タイガーダオ」も付属。

また、11には「リドマグナム」、12には「マオウブレイド」が収録。別売りの「装動 仮面ライダーマイス EGZ1 Feat.装動 仮面ライダーゼッツ」収録のリドA/B、マオウA/Bと組み合わせることで遊びの幅が広がる。

未解禁も含む全12種の圧倒的ラインナップとコレクション性で第2弾が登場。【装】着して【動】かす【装動】シリーズをぜひお菓子売り場でGETしてみたい。

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