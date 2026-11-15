2027年1月20日・21日に横浜アリーナにて開催される「超英雄祭 ALL HEROES LIVE & SHOW 2027」より、追加出演者が11月15日に発表された。また同日9時より、公演チケット、並びに超ハイタッチ祭の参加券の一般発売がチケットぴあとキョードー東京(通常席のみ取り扱い)にて開始される。

また、豪華出演者情報と共に、ライブの新ビジュアルも解禁。舞台を見上げた先に仮面ライダーマイス、キャプテン・オメガホーン、ギャバン・インフィニティが待ち受けるクールなアングルのビジュアルだ。

DAY1「PROJECT R.E.D. & SUPER SENTAI」

DAY1「PROJECT R.E.D. & SUPER SENTAI」へは合計11組の追加アーティストが発表された。

7ORDER

すでに出演が発表されている風波駆無／ギャバン・ライヤ役の安井謙太郎がリーダーを務める7ORDERは「超英雄祭」初出演となり、12月11日より期間限定上映されるVシネクスト『超宇宙刑事ギャバン インフィニティVSライヤ』の主題歌「Feeling your Dream」を披露する。

佐々木久美

MoJo

さらに「JIKŪ ～未来戦隊タイムレンジャー～」を歌う佐々木久美も初出演、「バトルフィーバーJ」や「科学戦隊ダイナマン」を歌うMoJoは2014年振りの参戦となる。加えてつるの剛士、出口たかし、吉田達彦、吉田仁美、伊勢大貴、鎌田章吾、Sister MAYO☆、サイキックラバーらの出演も決定し、世代を超えた幅広いメンバーが横浜アリーナを熱くする。

番組キャストからは『角醒ハンター オメガホーン』絶炎角役・小西詠斗、砕厄のゲンノウ役・桜庭大翔、飛導のバーサー役・光宗薫が、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』伊達大佐役・松永有紘、アギ役・有坂心花、和仁淵力哉役・安田啓人、高鳴寿役・谷田ラナが追加発表。

テレビシリーズ本編のクロスオーバーに呼応するように、横浜アリーナのステージでも計14名の番組キャストが大集合。MCの松本寛也と共に、トークでもステージを盛り上げる。

DAY2「KAMEN RIDER 55th」

DAY2「KAMEN RIDER 55th」へはYUTAの出演が決定。仮面ライダーイベントでのパフォーマンスが心待ちにされていた『仮面ライダーゼッツ』主題歌「PLAY BACK」がついに披露される。

YUTA

さらにFANTASTICS、FLOW(KOHSHI・KEIGO)、SHUTA.、ISSA、松岡充、土屋アンナ、イマジンズ、相川七瀬ら、圧巻のメンバーに加え、「仮面ライダーBLACK RX」を歌唱する宮内タカユキの2020年以来6年ぶりの出演も決定した。

宮内タカユキ

また『仮面ライダーマイス』番組キャストからは、仮面ライダーティグル役・金子隼也、仮面ライダージャオ役・坪倉康晴、仮面ライダームトン役・長谷川かすみ、仮面ライダーヴァンケン役・岩永丞威の4名が追加出演決定。MCの篠宮暁と共に繰り広げられるトークショーにも“チュウ”目だ。

「超ハイタッチ祭」情報も解禁!

憧れのヒーローたちと触れ合える、「超ハイタッチ祭」の情報も解禁。DAY1には、キャプテン・オメガホーン、ギャバン・インフィニティ、ゴジュウウルフ、ブンレッド、ゼンカイザー他、DAY2には、仮面ライダーマイス、仮面ライダーゼッツ、仮面ライダーガヴ、仮面ライダーガッチャード、仮面ライダージオウ他、各日17キャラの登場が決定した。

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