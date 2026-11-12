バンダイは、テレビ朝日系で放送中の『仮面ライダーマイス』と、ワーナーブラザース グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アニメーション作品『トムとジェリー』とのコラボレーションアイテムを展開する。

コラボ第一弾として、「DXライダーエグズ トムとジェリー コレクション」(1,980円)を発売。12月12日より仮面ライダーストアにて先行販売した後、2027年1月9日より全国の玩具店やオンラインショップで一般販売する。

2027年1月9日発売「DXライダーエグズ トムとジェリー コレクション」(1,980円)

「DXライダーエグズ トムとジェリーコレクション」は、「トムとジェリー ライドエグズ」と「タフィー シードエグズ」のセットで、別売りの「変身ベルトDXマイスドライバー」に装着することで固有の発光・音声を楽しむことができる。

DXライダーエグズ トムとジェリーコレクション

マイスドライバーを胸に装着し、付属の「トムとジェリー ライドエグズ」をセット。左右のレバーを閉じてライドエグズをロック、上下のレバーを閉じることによってライドエグズが割れ、中から「ジェリー」の絵柄が出現する。

トムとジェリー ライドエグズ

さらに、ベルトを腰に装着し、別売りの「ボーンバックル」をセットした上で同じ「トムとジェリー エグズ」を割ると、一転して「トム」の絵柄に変化。それぞれ固有のサウンド遊びを楽しめる。

トムとジェリー ライドエグズ

また、「タフィー」の絵柄が登場するシードエグズも付属します。

タフィー シードエグズ

タフィー シードエグズ

商品概要「DXライダーエグズ トムとジェリーコレクション」

価格:1,980円

先行発売日:2026年12月12日(土)

先行販売ルート:仮面ライダーストア

一般発売日:2027年1月9日(土)

一般販売ルート:全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売場、雑貨店、オンラインショップなど

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

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