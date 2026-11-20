『仮面ライダーカブト』20周年アニバーサリー作品の、Vシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』(配給:東映ビデオ)が、2026年11月6日より新宿バルト9ほか期間限定上映、2027年2月10日にBlu-ray&DVDを発売する。

11月19日には新宿バルト9にて大ヒット御礼舞台挨拶を実施、佐藤祐基、徳山秀典、加藤和樹の3名と白倉伸一郎、武部直美の2名のプロデューサーが登壇、本イベントのオフィシャルレポートを紹介する。

Vシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』大ヒット御礼舞台挨拶

白倉P「やれる作品とやれない作品がある」

登壇するなり、男性が多いと聞いていたけど、女性も多い!などなど、各々驚いた様子も見せながら一人ずつ挨拶。フォトセッション中には、MCの中野剛プロデューサーが、客席に何回見ているか質問すると既に10回観ている方もいることに、「もう、セリフ言えますね!」などとコメントもありながら驚きと嬉しそうな表情が伺えた。

最初に白倉、武部に20年経っての3人の演じる姿の感想について質問すると武部が「私、ちょうど日曜日に娘と一緒にこの劇場(新宿バルト9)に来て観たんですけれども、お客さんも含めて当時の『仮面ライダーカブト』をそのまま体験したっていう感じがしてすごく良かったなって思いました。あと20年ぶりって言うと、やはりみんな大人になったなと。そしてやれる(上映できる)のが奇跡だなっていうのも思いました」としみじみ20周年を感じていることを語った。

白倉は「すごいなと思います。やれる作品とやれない作品があるんですけど、あと「やりたい作品」と「やりたくない作品」も正直。(笑)」とコメントし来場者を笑わせた。

「カブトは実家」久々の撮影現場、キャストたちが振り返る

2人の感想を聞いて、改めてキャストにも20年ぶりの本作について聞くと、佐藤は「僕は、正直20年ぶりではなかったですが、徳山さんもそうですけど『仮面ライダージオウ』には出させてもらっていたので。その時は『ジオウ』の世界観の中の『カブト』パートで、いわゆる客演みたいな感じだったため、現場に行っても少しお客様扱いで、ちょっと寂しいなって気持ちはありましたが、今回20年ぶりにバッと集まった時には、なんか“実家”みたいな感じがあったのでいい意味で普通だったんです。すごいワクワクして楽しみとかじゃなくて、なんか家に帰ってきて特別!って思ったりしないと思うので、その感覚と一緒みたいな感じでした」と『カブト』は実家であると話した。

徳山は「皆様見てお分かりの通り、ジェットコースターのような矢車なんで、情緒不安定でした。(笑)」と撮影秘話を明かす。加藤は「僕も佐藤くんと同じで久しぶりだったので、結構ワクワクするかなと思ったんですけど、現場に行ってみると、そこには変わらない『カブト』の現場の空気みたいなのがあったので、すごく安心して撮影に臨むことができました。佐藤くんとも久々にお芝居で一緒に絡みがありましたが、ついこの間までやってたような空気感でした」と話した。

加藤の言葉に、佐藤も「徳山さんとは別の作品で共演したけれど、加藤さんとは全く共演がなかったものの、お互い何も変わっていない」と振り返りました。

20年の間に親交があったのか質問されると、キャストたちはそれぞれご飯にいったりしていたこと明かし、武部は加藤と徳山の舞台やミュージカル、ライブは見に行っていたという。

「みんな100回ぐらい変身する」上がってきた脚本は…

そして、作品製作のきっかけの話になり、徳山は「とある試写会で白倉さんとお会いした時に、みんな『カブト」やってほしいってうるさいんだよね(笑)みたいなことを話されていて、これは無理なのかなとは思ってたんです。でも、ちょうど中野さんとご飯を食べた時に、本当にその時は『カブト』の話するつもりじゃなかったんですが、20周年とかで『カブト』どうなんですか? みたいな会話から始まりました」と中華料理屋で企画がスタートしたことを明かした。

中野も「そうですね!それで、私と武部さんと徳山さんと話しました」とコメントすると料理のシーンも印象的な作品だけに「ひつまぶし食べましたね」と武部が話し、さらに白倉の参加経緯についても、白倉から「私のところに来た時には、『もうすでにやることが決まっていてやります!と、この顔ぶれも揃いましたので!こういうことをやります』って。ついてはちょっと手伝ってくれと言われたんです」と最初はヘルプで入った白倉だったが、武部が『仮面ライダーガヴ』で多忙だったこともあり「いつの間にか白倉さんは全部やるようになりました」と武部が付け加えた。

その後、脚本の米村正二とも打ち合わせを何度も繰り返した裏話もあり、白倉から「今の上映時間の倍ぐらいの台本が上がってきたんです! 脚本の米村さんもこう熱が入っちゃって。みんな100回ぐらい変身するんです。いくらなんでもこんな、3時間とかやってられないよみたいな感じでした」と笑ってうちあけると佐藤も「俺、何回吹っ飛ばさればいいんですか!」とツッコみ会場を笑わせた。

加賀美が中心の物語になったことについても、白倉より「やっぱり加賀美じゃない? っていう感じだったと思います。20年って一口に言っても、スタッフもキャストも20年ぶりにお会いしたら『よお!』みたいな感じに不思議なものでなっちゃうんです。だけど、この感覚は作品に持ち込んじゃダメなんです。その当時の感覚で同じように『カブト』を続きで作ろうっていうのはダメで、作品の中でも20年の歳月が流れているようにしなきゃいけないので、風間大介はこの(独自の)物語っていうものがあるし、矢車は、兄弟とのいろいろあるのかもしれないけれど、残念ながら劇中設定として影山は亡くなっているので、ジェットコースターだし(笑)。そうなると加賀美っていうのは、一番日常に近いポジションにいるので警察官になった職業設定もあるくらいで、(加賀美)陸っていうお父さん、本田(博太郎)さんもいらっしゃるのでここは人間ドラマとしての軸に必ずなる人なんです。その他の人はちょっと…何やってるか分からない、変わり者だから」と笑わせつつ、加賀美が物語のメインになった経緯が語られた。

加賀美がメインの物語になった感想を佐藤に質問すると「脚本を頂いて、読み始めた時に、すぐ『カブト」だって思いました。インタビューでも話をしてますが、僕ならではの言葉だと「カブト」ってちょっと埃っぽさというか土臭さのようなものが、(脚本から)立ち上がってきているような感じがしていて、ああもうこれは全部読まずとしても、『カブト』だよねって思いました。実際読み始めて、最初の冒頭の絡みのところで『父親である加賀美』っていう部分も全然想像できてはいました。当時の加賀美新っていう20年前の人間からしたら『結婚できんのこいつ?」っていう部分がもちろんありますが、彼がそのまま成長していった過程を踏まえた時に、父親であるっていうところの説得力が確かにあったので、父親じゃん、頑張んなきゃっていうより、すんなり(父親を)受け入れられたっていう感じでした」と当時を振り返る。

さらに佐藤から「確かに20年っていうのはリアルだったんです。思春期の息子との葛藤だったり……それは加賀美には無理だよ! それは無理! 口きいてくれなかったりするよ。」と息子・結と自身が演じた新との関係性をキャラクター視点で話した。新と結がキャッチボールをするシーンについても、登壇者からもあれで喜ぶのはもっと小さな子どもだよねなどと、加賀美のまっすぐで不器用な性格を思い出しながら盛り上がった。

一番好きなセリフは?

さらに、事前にSNSでファンから寄せられた「一番好きなセリフ」を答えることに。

徳山はお馴染みの「僕は久しぶりに言えた「パーフェクト・ハーモニー」がすごい好きです」とコメントすると会場から拍手が。加藤は「僕はやっぱり矢車さんの『お前ら、俺の弟になれ!」」とコメントすると会場から笑いが起こり、佐藤と徳山が「断ったやつだ!」とさらに会場を笑わせ、裏話として徳山は「あれ実は、台本には『嫌です」って書いてないんです! いきなり石田監督が加えたらしく、僕は知らなくて出来上がった(本編を)見たら『嫌です』って入ってて、これひどいですよね(笑)」と嘆き笑わせた。さらに「矢車は誰とも会話してないんです!全部独り言です。『嫌です」って言われて全部スルーされてるんで、独り言の矢車」と話し「大介はゴンと喋れるし、いいな」と羨ましがる様子を見せた。

2人が回答中もずっと悩んでいた佐藤は「加賀美って決めセリフがないんです!『何!?」とか、怒りながら短く聞き返してることが多いんです。天道(総司)がやっぱりめちゃくちゃなので、『天道!」って言うことも多かったり、あとは『どうしてですか?』『なぜだ!』とか、ずっと驚いてる。だから、これっ! てセリフはないんです。でも『俺は俺にしかなれない、でもこれが俺なんだ!』っていう代表的ないいセリフがあるんですけど、これをドンッって出すのはこっ恥ずかしいです」と照れた様子で答えた。

最後に一人ずつ挨拶をして締めくくられた。

武部は「企画の立ち上げがあって、そのあと石田監督にお電話した時がすごい印象で、今大分に住んでいらっしゃるんですけど、すごく嬉しそうに『もちろんやります!』って言っていただいて。撮影してる日々も本当に監督が嬉しそうでしたよね、毎日。『もう楽しくて、もう終わりたくない』って言いながら。キャストの皆さんも楽しそうで、あと5月のすごい良いお天気の時に撮ったシーンがあって、その時間も何か宝物のようだったので、それが皆さんに伝わってるといいなと思います。今日はありがとうございました」

白倉は「先ほど佐藤さんがホームグラウンドに、家に帰ってきたような感覚と仰いましたけど、我々監督を筆頭にスタッフもそんな感じです。ただ、今も『仮面ライダーマイス』の放送をやっていたり、私もほかの『仮面ライダー』とかそうじゃないものとかやっているし、石田監督もベテランなのでいろんな作品に関わっていらっしゃるので、各々違うホームなんです。同じ石田監督でも、例えば『仮面ライダーアマゾンズ』とか『仮面ライダー響鬼』『仮面ライダークウガ』とかを撮る時には、全然別のテイストになって全然別の現場になるんですよね。だからこのお三方をはじめとするその『カブト』のキャストたちが来てくださったからこそ、石田(組)も『カブト』的なホームになったんです。あなたたちがホームなんです。本当にキャストの皆さんには感謝しておりますし、それを実現してくださった観客の方々にも本当にありがとうございます。本日はありがとうございました」

加藤は「本日はありがとうございました。本当にまさか20年の時を経て、こうしてまた風間大介、そしてこの『カブト』の世界に戻って来られるとは思っていなかったので、本当に本当に嬉しいです。『カブト』を愛してくださって本当にありがとうございました」

徳山は「嫌な人は『嫌です』と言ってください。最後に言います。『みんな、俺の弟になれ!』 ありがとうございました」

佐藤は「皆さん、本当にありがとうございました。重ね重ねになってしまいますが、20年の時を経て、またこうやってやれるっていうことは本当に奇跡だなと本当に思います。実際8回、9回、10回、と何回も観に来てくださっているお客様、本当に今ここにいる皆さんのおかげではあるんですが、ずっと『カブト』を忘れずにいてくれたりとか、これからも思ってくれている熱量っていうところが本当に僕らの支えになっています。本当にありがとうございます。 ぶっちゃけ言うと、楽屋で話してた話の方がちょっと面白かったかな。それを言えなかったのがちょっと残念ではあるかなと思ったんですけど、おそらくいつかあるでしょう!皆さんが待ってくれているのであれば、それを信じて僕らもちょっと毎日過ごそうかなと思っております。本当、本当に本日はありがとうございました」と、それぞれが感謝を伝え舞台挨拶は幕を下ろしました。

Vシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』は、新宿バルト9ほか期間限定上映中、2027年2月10日にBlu-ray&DVDを発売する。

(C)2026 石森プロ・バンダイ・東映ビデオ・東映

(C)石森プロ・東映