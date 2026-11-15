「どうなっちゃうんですかね」――。かつて生活の大きな部分を占めるほど熱中したゲームが、時を経て再び目の前に。マヂカルラブリーの野田クリスタルは、懐かしいタイトルの新たな展開を知り、思わず事前登録してしまったという。12日深夜放送のニッポン放送のラジオ番組『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』で、その思いを語った。

「本当にもう廃人になった」ほどのゲーム

この日の放送では、スマートフォン向けゲームなどの話題から、長く遊び続けられるゲームについてトークが展開した。

そのなかで野田が名前を挙げたのが、オンラインゲーム『リネージュ』。かつて熱中していた作品について、「本当にもう廃人になった」と振り返り、当時の没頭ぶりをうかがわせた。

そんな思い出深いゲームが、『リネージュ クラシック』として帰って来ることを知った野田。「いま事前登録。僕も登録しちゃうんですけど」と明かし、懐かしさと期待が入り交じった様子を見せた。

すると村上は、以前と今とではゲームに使えるお金の事情も違うのではないかと指摘。昔からのプレイヤーたちが、現在どのような立場になっているのかという話にまで発展していった。

「1回ぐらいはやってもいいかな」

ゲームの話題は放送後半にも続いた。村上から本気で取り組むよう促された野田は、かつてのプレイ経験を振り返りながら、現在の自分との違いについて考え始める。

「『M-1』優勝してから、がっつり課金したゲームってそんなにないから」と話し、これまで大きく課金する遊び方はしてこなかったと説明。そのうえで、「まあ1回ぐらいはやってもいいかな」と、再び深くのめり込む可能性にも言及した。

村上は、昔から親しんできたゲームなのだから、今こそ本気で挑戦してみてはどうかと背中を押す。さらに、野田クリスタルという名前でプレイすることまで提案し、話は次第に大きくなっていった。

かつて時間を惜しまず遊んだ作品に、『M-1』王者となった現在の自分がもう一度向き合うとしたら――。野田にとって、単なる新作ゲームの話題では終わらない再会となったようだ。