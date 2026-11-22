レインズインターナショナルが展開する「牛角」は11月25日、「極上四種盛り」(通常価格4,990円/特別価格4,590円※税抜)を発売する。

「いい肉の日」に合わせて特別価格で提供

同商品は、目利きのバイヤーが厳選した黒毛和牛の極上部位と特撰上タン塩を集めた盛り合わせ(量感は約2～3人前)。11月29日の「いい肉の日」に合わせ、牛角アプリ会員限定で、12月10日まで特別価格の4,590円(税込5,049円)で販売する。

利用には、同アプリ内のクーポン提示が必要。沖縄県の牛角店舗、牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂は未実施となる。

厳選した黒毛和牛3種と上タン塩を盛り合わせ

「黒毛和牛上カルビ」は、サシが多く、脂の甘みが強い濃厚な味わいのタテバラを使用。美しく上質な霜降りがとろける一品。

黒毛和牛上カルビ

「黒毛和牛上赤身くらした」は、肉本来の旨みとコクが感じられる赤身に適度なサシが入っており、やわらかな甘みと濃厚な味わいを感じられる。

黒毛和牛上赤身くらした

「黒毛和牛うらハラミ」は、ハラミの近くに位置するナカバラの希少部位。ハラミに似た食感と肉の旨み、ジューシーな甘みを楽しめる。

黒毛和牛うらハラミ

「上タン塩」は、牛タンの中でも特にやわらかいタン元を中心に、程よくサシの入った部位を厳選。厚切りでもやわらかく、サクサク食感と上質な脂の甘みが堪能できる。