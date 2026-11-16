ファミリーマートは11月17日～30日、全国の約1万6,500店で「ファミマのブラック“フライ”デー」を実施する。レジ横ケースの揚げ物や惣菜を2個買うごとに、次回使える96円引きのレシートクーポンが1枚もらえる。

「ファミから」は108円から12円に、ファミチキも対象

昨年までクーポンを使えたのは「ファミから」のみだったが、今年はレジ横ケースの揚げ物・惣菜全品に広がる。通常1個108円の「ファミから(醤油)」「ファミから(塩)」は、クーポンを使うと各12円に。「ファミチキ」は通常248円のところ、152円で購入できる。

このほか、「クリスピーチキン(プレーン)」(198円)や「ファミコロ(サクッと衣の牛肉コロッケ)」(120円)、「からアゲ串」(180円)、「ビッグ焼きとりもも塩」(198円)も対象となる。

発券は11月30日まで、利用は12月7日まで

対象商品を購入すると、2個につき1枚のクーポンがレシートに印字される。発券は11月30日までで、クーポンは11月17日～12月7日の次回以降の買い物で利用できる。

ほかのセールや割引券、引換券との併用はできない。地域によって価格や仕様が異なるほか、一部の地域や店舗では取り扱いのない商品もある。