丸亀製麺は11月25日から、全国の店舗で「かけうどん」を440円から390円に値下げする。対象は「釜玉うどん」「明太釜玉うどん」「きつねうどん」「焼きたて肉うどん(かけ)」を含む人気商品全5種で、最大60円の値下げとなる。

人気うどん全5種を最大60円値下げ

今回の価格改定では、丸亀製麺の人気商品を5種類値下げする。

人気No.1の「かけうどん」(390円)は、並が従来の440円から50円安くなる。北海道産の真昆布と厳選した複数の削り節をブレンドした混合節を合わせ、かえしを加えただしが特徴。豊かな香りと旨みの詰まっただしを、打ち立て・茹でたてのうどんとともに味わえる。

「釜玉うどん」(490円)は、並が550円から60円の値下げ。釜からすくい上げた茹でたてのうどんに生玉子を絡め、だししょうゆをかけて楽しむ讃岐の定番メニューだ。とろりとした玉子が麺によく絡み、コクのある味わいを楽しめる。

明太子と刻み海苔を添えた「明太釜玉うどん」(590円)は、並が640円から50円安くなる。釜から直接すくい上げる釜抜き麺と生玉子を使った釜玉うどんに、ピリリと辛い明太子を合わせた一杯。まろやかな玉子と明太子が麺に絡み、濃厚な味わいに仕上げている。

「きつねうどん」(590円)も、並が従来の640円から50円値下げ。丼からはみ出るほど大きなきつね揚げは、コクのある甘さが特徴。かけだしに浸して頬ばると、だしを含んだやさしい甘みが広がるという。

「焼きたて肉うどん(かけ)」(840円)は、並が890円から50円安くなる。注文ごとに客の目の前で焼き上げる牛肉と玉ねぎの甘みがだしに溶け込んだ一杯で、具材の旨みが広がるかけだしも楽しめる。

グランドメニュー拡充や丼メニューも展開

丸亀製麺は10月6日、約4年ぶりにグランドメニューを拡充。「旨辛豚つけ汁うどん」をはじめとする人気の期間限定商品全4種を定番化したほか、「薬味とトッピングで楽しむ お手軽うどん弁当」(300円)も発売した。300～400円台の低価格帯から700円以上の高価格帯まで幅広くそろえ、その日の気分や利用シーンに合わせて選べるラインアップを広げている。さらに、この冬は冬季限定の「鴨ねぎうどん」が焼きたてに進化して登場する。

丼メニューでは、好評販売中の「親子丼」に加え、11月25日から「カツ丼」も販売する。全国のロードサイド店を中心とした店舗で取り扱い、いずれも注文ごとに客の目の前で調理する。

「親子丼」は、注文ごとに鶏肉と玉子を火にかけるため、できたてならではのふわとろ玉子が特徴。「カツ丼」は、店内で揚げたやわらかな豚ロース肉のとんかつを1枚使用し、だしの香りと肉、玉子の旨みが広がる食べ応えのある一杯に仕上げた。丼用のだしには、店内で引く白だしやうどんのかえしを使っているという。

なお、値下げ対象商品のうち、「きつねうどん」と「焼きたて肉うどん」は一部店舗で取り扱いがない。また、「釜玉うどん」と「明太釜玉うどん」は持ち帰りできない。店舗によって取り扱い商品が異なる場合がある。