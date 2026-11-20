第一三共ヘルスケアは、月経痛に関する研究成果に基づく発明が、公益社団法人発明協会主催の「令和8年度関東地方発明表彰」において「発明奨励賞」を受賞したと発表した。表彰式は11月19日、栃木県宇都宮市で行われた。

受賞した発明の名称は「月経困難症の予防及び／又は治療のための組合せ医薬」。同研究で得られた知見は、OTC医薬品(市販薬)の開発にも活用されているという。

月経痛は、子宮内膜から分泌されるプロスタグランジン(PG)が過剰に産生され、子宮平滑筋が過度に収縮することなどによって生じる。従来、月経痛にはPGの産生を抑える非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が広く使用されてきた。

一方、近年は子宮筋の収縮にPG以外の因子も関与することが明らかになっており、NSAIDsを基本としながら、異なる作用機序を持つ薬剤や治療法を組み合わせるなど、月経痛のメカニズムに着目した多角的なアプローチが広がっている。

そこで同社は、NSAIDsのひとつであるロキソプロフェンナトリウム水和物を軸に、月経痛の原因に着目した新たな組み合わせ成分を探索した。

その結果、ロキソプロフェンナトリウム水和物とヘスペリジンを併用することで、「子宮平滑筋の過剰収縮」に対する抑制作用を確認。さらにシャクヤクエキスなどを組み合わせることで、その作用が増強されることも確認した。これらの研究成果をもとに特許を取得したという。

同社の過去の調査では、20～49歳の生理がある女性の約9割が月経痛を経験。そのうち約92％が、月経痛の際に何らかの我慢をしていることが分かっている。

また、経済産業省によると、月経に伴う症状による労働生産性損失は年間約5,700億円と試算されている。文部科学省が公立高校入試の追試験対象に月経による体調不良を加えるよう要請するなど、月経随伴症状は仕事だけでなく、受験などにも影響し得る健康課題となっている。

今回着目したヘスペリジンは、PG産生抑制作用を持たないとされる成分で、これまで月経痛に関連する子宮平滑筋への作用は知られていなかったという。同社は今回の発明により、ヘスペリジンの子宮筋に対する新たな作用が示され、PG以外の月経痛に関与し得る原因を明らかにするための足掛かりになることも期待されるとしている。

同社は今後も、月経痛をはじめとするさまざまな痛みに関する研究を進め、得られた知見を製品や新たなセルフケア・セルフメディケーションの選択肢につなげていくとしている。