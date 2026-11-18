第一三共ヘルスケアは2027年2月4日、敏感肌向けフェイスケアシリーズ「ミノン アミノモイスト」の「敏感肌・混合肌ライン」をリニューアルし、「ミノン アミノモイスト 敏感肌・バランスケアライン」として発売する。あわせて、シリーズ初となる「ミノン アミノモイスト バランスケア フェイスパウダー」(医薬部外品)も新発売する。

ミノン アミノモイスト 敏感肌・バランスケアライン

今回のリニューアルでは、長年にわたる敏感肌研究から得られた新たな知見を応用。乾燥も毛穴も気になる敏感肌に向け、うるおいを保ちながら肌を整え、キメの整った毛穴の目立ちにくい肌へ導くことを目指す。スキンケアからベースメイクまで、一貫したお手入れを提案する。

リニューアルの背景には敏感肌の毛穴悩み

第一三共ヘルスケアの調査によると、敏感肌を自覚する人の肌質では「混合肌」が34%と最も多く、約3人に1人が乾燥とべたつきが混在する肌状態を抱えているという。また、混合肌を自覚する人の肌悩みでは「毛穴」が最も多く、「自分に合うスキンケアが分からない」「現在の混合肌ケアに満足できていない」といった声も聞かれた。

同社が検証したところ、敏感肌で毛穴の目立ちも気になる肌では、皮脂量が多い一方で、うるおい不足やバリア機能の低下傾向もみられたという。こうした実態を踏まえ、乾燥と過剰な皮脂に着目した新たな処方を開発した。

敏感肌・バランスケアラインにリニューアル

新たな「ミノン アミノモイスト 敏感肌・バランスケアライン」は、化粧水、乳液、マスク、UV化粧下地を展開する。9種の保潤アミノ酸・GL(濃グリセリン)や柔肌クリア成分を配合し、うるおいを保ちながら肌を整える処方を採用した。

また、有効成分としてアラントインとグリチルリチン酸2Kを配合し、肌あれやニキビを防ぐ。さらに、なめらかな肌を目指す成分として、アスパラギン酸とN-オクタノイルグリシン(整肌)も配合。乾燥と毛穴の両方が気になる敏感肌に寄り添う。

ラインアップは「ミノン アミノモイスト バランスケア ローション」「ミノン アミノモイスト バランスケア ミルク」「ミノン アミノモイスト すべすべしっとり肌マスク」「ミノン アミノモイスト バランスケアベース UV」の4アイテム。

ミノン アミノモイスト 敏感肌・バランスケアライン

シリーズ初の薬用フェイスパウダーも登場

新発売の「ミノン アミノモイスト バランスケア フェイスパウダー」は、乾燥しやすい一方で、テカリやメイク崩れも気になる敏感肌に向けて開発した薬用フェイスパウダー。有効成分のグリチルリチン酸2Kを配合し、肌あれやニキビを防ぐ。

メイク崩れ防止パウダー(無水ケイ酸)とさらさらフィットパウダー(窒化ホウ素)を配合し、テカリを抑えてさらさらとした肌へ導く。さらに、肌の凹凸を自然に隠すソフトフォーカスパウダー(軽質炭酸Ca、メタリン酸Na)により、気になる毛穴をカバーするという。

紫外線カット効果はSPF50+・PA++++で、紫外線吸収剤は不使用。低刺激性処方を採用している。