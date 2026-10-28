クリニックフォアは2026年10月27日、季節の変わり目に気になりやすい生理の悩みと対処法を紹介した。同院が2026年3月27日～3月30日、18～49歳の生理不順の悩みを持つ女性628人を対象にインターネット調査で実施した「生理不順のガマン・ロス 実態調査」では、23.4%が「季節の変わり目(春先・秋口)や、外気と室内の温度差が激しい時」に生理周期の乱れや症状の悪化を感じたと回答した。

朝晩の冷え込みが始まり、日中との気温差が大きくなる秋は、寒暖差が生理周期に影響することがあるという。一方で、生理に関する不調は「毎年のことだから」「体質だから」と受け流されてしまうこともある。今回は医師監修のもと、秋に気になりやすい3つの生理の悩みと、その対処法を紹介する。

秋の生理悩み1. 季節の変わり目に生理周期が乱れる

生理周期は、脳の視床下部から下垂体を経て、卵巣に向けて出されるホルモンの指令によってコントロールされている。視床下部は自律神経の調節も担っているため、激しい寒暖差や環境の変化によって自律神経のバランスが乱れると、ホルモン分泌の指令にも影響が及び、生理周期の乱れにつながることがあるという。

対策として、まずは体を冷やさないことが大切だ。羽織りものやストールなどを用意し、屋外と室内の温度差にこまめに対応できるようにしておきたい。また、起床・就寝の時間をなるべく一定に保つ、シャワーだけで済ませず湯船に浸かるなど、自律神経に負担をかけにくい生活リズムを意識することもポイントとなる。

秋の生理悩み2. 冷えで生理痛がいつもより重い

体が冷えると血流が滞り、生理痛を強く感じやすくなることがある。カイロや腹巻きで腹部・腰まわりを温めたり、温かい飲み物をとったりするなど、体を冷やさない工夫を取り入れたい。

また、生理痛の鎮痛薬は、痛みが我慢できなくなってからではなく、「そろそろ痛くなりそう」と感じた段階で早めに服用することが大切だという。

生理痛には「プロスタグランジン」という痛み物質が関係している。鎮痛薬にはその生成を抑える働きがあるため、すでに多く生成された後に服用すると、効き目を感じにくくなることがあるという。

毎月の生理痛がつらい場合は、低用量ピルやミニピルの服用も選択肢となる。症状が続く場合は、医師に相談したい。

秋の生理悩み3. 大切な予定と生理が重なりそう

結婚式や旅行、運動会、スポーツイベントなど、秋は予定が集中しやすい季節だ。季節の変わり目は生理周期が乱れやすいともいわれ、次の生理がいつ来るか予測しにくいことで、大切な予定と重なる不安を感じる人もいる。

そうした場合には、医師に相談したうえでピルを服用し、生理のタイミングを早めたり遅らせたりする「月経移動」という選択肢がある。月経移動には基本的に中用量ピルを使用する。中用量ピルは、低用量ピルよりもエストロゲンというホルモンを多く含むため、生理のタイミングを調整することが期待できる。

季節による乱れと決めつけず、受診の目安を確認

季節による一時的な乱れもあるが、なかには治療が必要な状態が隠れていることもある。次のような場合は、医療機関への相談が勧められる。

・生理周期が24日以内(頻発月経)、または39日以上(稀発月経)

・3か月以上、生理が来ていない

・経血量が急に増えた、または急に減った

・生理期間が8日以上続く



一般に、正常な月経周期は25～38日で、その変動は6日以内が目安とされている。

医師が解説する、季節の変わり目の生理不順との向き合い方

クリニックフォアの監修医で産婦人科医の山田光泰医師は、季節の変わり目に体調がゆらぎやすいことは多くの人が経験していると説明する。

生理周期をつかさどる視床下部は自律神経の調節も担っているため、寒暖差や環境の変化によるストレスが、生理周期の乱れとして現れることは少なくないという。一方で、「毎年この時期はこうだから」と受け流すことで、本来は治療によって改善できる状態が見過ごされることもある。生理周期の乱れは、体からの大切なサインでもあるとしている。

まずは体の冷えを防ぎ、睡眠リズムを整えるといったセルフケアから始め、それでも乱れが続く場合や、経血量・生理痛に変化がある場合は医師に相談したい。低用量ピルやミニピルなどで生理周期を整えることは、日々の安心感や予定の立てやすさを取り戻すための選択肢のひとつとなり得る。

また、大切な予定と生理が重なりそうな場合には月経移動という方法もあるが、服用開始のタイミングによっては希望どおりに移動できないこともある。予定が決まった段階で早めに相談することが大切だという。

毎月の生理痛がつらい場合は、低用量ピルや、エストロゲンを含まないミニピルの服用も選択肢となる。症状が続く場合は、医師に相談したい。