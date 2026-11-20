尿の勢いが弱い、夜中に何度もトイレに起きる、排尿後もすっきりしない。中高年男性のこうした尿のトラブルには、前立腺肥大症が関係していることがあります。似た症状がほかの病気でも起こるため、年齢のせいと決めつけず、原因を確かめることが大切です。受診の目安と、薬や手術をどう選ぶのかを解説します。

尿の勢いが弱い……前立腺肥大症とは?

前立腺は膀胱の下で尿道を取り囲む臓器で、精液の一部となる前立腺液をつくります。加齢に伴って前立腺が大きくなり、尿道が圧迫されるなどして、尿が出にくくなったり、トイレが近くなったりすることがあります。前立腺の大きさと症状の強さは必ずしも一致しません。

症状は三つに大別できる

前立腺肥大症の症状は三つに大別できます。

一つ目は、尿をためるときの「蓄尿症状」です。日中や夜間にトイレが近い、急に強い尿意を感じる、トイレに間に合わず尿が漏れる、といった症状があります。

二つ目は排尿に関することで、便器の前に立ってもなかなか尿が出ない、尿の勢いが弱い、いきまないと尿が出ない、排尿中に尿が途切れるといったこと。そして三つ目は排尿後の症状で、残尿感や尿漏れが挙げられます。

ほかの病気の可能性にも注意

前記のような症状が続いていて、超音波画像検査などで前立腺の肥大が確認された場合は、前立腺肥大症の可能性が大きいと考えられます。ただし、似たような症状は過活動膀胱や膀胱がん、前立腺がんなど、前立腺肥大症以外の病気でも現れるため、それらの病気ではないことを確認する必要があります。

「年齢のせい」と放置せずに、受診すべき目安は?

尿のトラブルは加齢とともに増える傾向があります。夜中にトイレに起きる原因には、前立腺肥大症のほか、夜間の尿量の増加や睡眠の問題などもあります。

尿の勢いが弱い、トイレが近いといった変化が続くときは、泌尿器科で原因を調べてもらいましょう。

症状が軽くても受診したほうがよいケースと、急いで受診すべきケース

また、血尿がある、排尿時に痛みがある、尿路感染症を繰り返す、症状がひどくなってきている、排尿関連以外にも気になる症状(意図しない体重の減少など)がある――こういった場合は、きちんと原因を調べる必要性が高い状態と言えます。

尿意があるのに突然尿が出なくなった場合は、「尿閉」の可能性があるため、すぐに医療機関を受診してください。排尿の異常に発熱や腰・背中の痛みを伴う場合も、早急な受診が必要です。

受診時に質問されることや行われる検査

泌尿器科を受診すると、今の症状、いつごろから症状が現れ始めたか、これまでにかかったことのある病気や服用中の薬、性生活などを聞かれることが多いです。また、水分の摂取や排尿について数日間、記録をとるように言われることもあります。

前立腺肥大症が疑われる場合、超音波検査で前立腺の大きさや膀胱内の尿を調べたり、実際に排尿して量や流速(尿の排泄スピード)を確かめたりします。また、ほかの病気の可能性もあるため、血液検査や尿検査も行われます。

前立腺肥大症と診断されたら、すぐに治療が必要?

症状が軽く、尿が十分に出ていて合併症もなければ、経過観察を選ぶことがあります。日常生活に支障がある場合は、症状や検査結果に応じて、生活習慣の見直しや薬による治療を検討します。

生活習慣の見直しと薬による治療

頻尿が気になるときは、水分をとる時間帯や量を見直し、特に就寝前のアルコールやカフェインを控えることが対策の一つです。夜間頻尿に睡眠の問題が関係している場合は、その原因に応じた対応も必要です。

前立腺肥大症に対する薬には現在、複数の種類があります。例えば、処方されることの多いα1遮断薬という薬は、前立腺や膀胱の出口付近の筋肉を緩めることで、排尿症状や蓄尿症状を改善します。そのほかに、前立腺を小さくするように働く薬、頻尿や急な尿意を和らげる薬などもあります。

医師は、患者さんの症状や状態、副作用のリスクなどを考慮して処方しますので、受診の際に困っていることを詳しく伝えるようにしましょう。

手術を検討するのは、どんなとき?

しばらく薬を服用しても症状が十分に改善しない場合や、治療の緊急性が高い場合(尿閉を繰り返す場合や、尿の通過障害で腎機能に影響が出ている場合など)には、手術が検討されます。前立腺肥大症では、手術についてもさまざまな方法があります。かつては開腹手術として行われていましたが、近年は開腹せず、尿道に内視鏡を入れて行う手術「経尿道的手術」が主流となっています。

経尿道的手術にもさまざまな方法がある

経尿道的手術にも多くの手法があり、前立腺の大きさや全身の状態(併存疾患の有無など)、患者さんの希望(排尿機能や性機能への影響のリスクの考え方など)を踏まえて選択されます。

代表的な術式の一つが「経尿道的前立腺切除術(TURP)」です。尿道から入れた内視鏡を使い、尿道を圧迫している前立腺の組織を少しずつ削り取ります。出血や、射精時に精液が膀胱側へ流れる逆行性射精などが起こることがあります。

「経尿道的前立腺核出術」は、どんな手術?

経尿道的前立腺核出術では、前立腺の内側で肥大した組織を周囲からはがして取り除きます。電気メスを用いるTUEBや、ホルミウムレーザーを用いるHoLEPなどがあります。はがした組織を膀胱内で細かく砕き、回収する方法もあります。

術式によっては、TURPに比べて術中の出血を抑えられる場合があります。核出術でも逆行性射精や、術後の一時的な尿漏れが起こることがあります。手術を検討する際は、期待できる効果と合併症について医師に確認しましょう。

術後はしばらく、排尿時の痛みや血尿、頻尿などがみられることがあります。運動や性生活を再開する時期は、手術を受けた医療機関の指示に従ってください。

症状が負担になってきたら治療を考えてみましょう

尿の勢いやトイレの回数の変化が続いたり、外出や睡眠に支障が出たりしたら、泌尿器科で相談しましょう。どの症状がいつからあり、日常生活で何に困っているかを伝えると、治療を選ぶ手がかりになります。

前立腺肥大症について、専門医に聞いてみました。

男性では加齢に伴い前立腺が大きくなり、尿道を圧迫する前立腺肥大症が原因となることがあります。70歳頃には多くの男性で前立腺肥大がみられ、尿勢低下や頻尿、残尿感などの症状が現れます。 受診の目安は、尿が出にくい、排尿に時間がかかる、夜間頻尿が続く、残尿感が強いといった症状が日常生活に影響し始めたときです。泌尿器科では超音波検査や尿流測定、残尿測定、PSA検査、排尿日誌などで原因を調べます。 治療は症状や前立腺の大きさによって選択されます。軽症なら経過観察、中等症以上では薬物療法が基本です。薬で十分な改善が得られない場合や残尿が多い場合には、手術が検討されます。手術療法は最近画期的に進化し、「切開」から「機能温存」にシフトしつつあります。前立腺による下部尿路閉塞を解除する手法は「くりぬく」、「蒸発させる」、「壊死させる」、「吊り上げる」など様々であり、ロボット手術といわれるアクアアブレーション治療も開発されました。気になる症状があれば、「年齢だから」と決めつけず、早めに専門医へ相談しましょう。