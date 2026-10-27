人生100年時代、健康寿命を見据えて何ができる？ 専門家に聞く日々の健康習慣

WHO（世界保健機関）が健康に過ごせる期間を示す指標として用いている「健康寿命」。いかに健康に生活できる期間を延ばすかについて、関心が高まっています。健康寿命の延伸と、生活の質の向上への貢献を目指して、国内外の研究者や専門家と協働しているのが、アムウェイです。

今回、マイナビニュース取材班は、世界11カ国が参加した米国メディアツアーに同行。健康寿命を見据えたアムウェイの研究や取り組みを取材するとともに、その最前線に携わる研究者やキーパーソンに話を聞きました。

そもそも「健康寿命」とは？

健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されずに過ごせる期間のこと。日本は世界の中でも健康寿命大国として知られていますが、平均寿命との差が約10年もあると言われています。もちろん日本だけでなく、世界中で健康寿命が注目を集めており、ヘルスケアに関する幅広い分野でこの差を縮めるための研究や取り組みが広がっています。

健康寿命は、年齢を重ねてから考え始めるものではなく、働き盛りの今から続ける食事や運動、睡眠などの習慣とも深く関わるテーマです。

健康寿命を見据えた研究に取り組むアムウェイ

アメリカのミシガン州エイダで創業し、世界100以上の国と地域で事業を展開しているアムウェイには、2026年1月現在、800名を超える科学者・エンジニア・技術者といった研究開発の専門家が在籍しています。さらに世界各地の権威ある大学や研究機関と協働し、そこで得られた先進的な知見や研究成果を活用しています。

その背景にあるのは、製品を提供するだけでなく、日々の生活習慣を通じて、一人ひとりがより長く健やかに過ごせるようサポートするというコーポレートミッションです。アムウェイは、製品開発だけでなく、食事や運動、睡眠など、生活習慣の改善につながるメッセージも発信しています。

世界の専門家が語る、

今日からできる健康習慣のヒント

ここからは、健康寿命や植物・栄養について研究する専門家をはじめ、アムウェイで研究開発やマーケティングに携わるキーパーソンなど、さまざまな立場から「健康」と向き合う5名にインタビュー。

それぞれの専門的な視点から、なぜ今「健康寿命」が重要なのか、健康寿命を見据えてどのような研究や取り組みを進めているのかを聞きました。さらに、私たちが今日から実践できる健康習慣についても教えてもらいます。

健康管理の第一歩は自分を知ること！ 食生活では「8割控えて2割楽しむ」

健康寿命を考えるうえで、なぜ「老化」のプロセスに目を向けることが重要なのでしょうか。長年、老化のメカニズムを研究してきたケネディ博士に聞きました。

「私が「健康寿命」という言葉を使い始めたのは2005年頃で、当時は世界中でこの言葉を使っている人はほんの一握りだったと思います。私は、“疾患を治す”ことだけではなく、“老化の進行を遅らせる”ことに焦点を当て、長年研究を続けてきました。老化は、多くの慢性疾患のリスクや、さまざまな身体機能の低下と深く関わっています。老化のプロセスを遅らせることができれば、複数の疾患の進行を遅らせ、結果として健康寿命の延伸につながる可能性があります。その老化のプロセスは今この瞬間から始まっているので、まずは「自分の今の状態を知ること」が重要なポイントです。

たとえばスマートリングのようなウェアラブルデバイスを使い、心拍や睡眠時間を見える化したり、今の状態を知ることが健康への気づきにつながります。また今からできる健康習慣で、私がおすすめしたいのが「80対20のルール」です。現代人は炭水化物過多の食事になりやすいため、炭水化物の多い食べ物を目にしたときは、8割程度は控え、残りの2割は本当に食べたいものを楽しむ。こうした取り組みを無理のない範囲で続けることが、日々の健康管理につながると考えています。」

活性酸素吸収能が注目されるブルーベリーを日々の食生活に取り入れる

日々の食生活と健康について、植物の研究からはどのようなことが見えてきているのでしょうか。長年、ブルーベリーなどを研究してきたライラ教授に、植物に含まれる成分と健康との関わりについて聞きました。

「私は長い間、ブルーベリーの健康効果の研究をしてきました。ブルーベリーには、ビタミンや食物繊維、ポリフェノールなどが含まれています。なかでもポリフェノールの一種であるアントシアニンは、活性酸素吸収能について研究が進められています。また、認知機能との関連についても注目されています。ただし、特定の成分に偏るのではなく、バランスよく取り入れることが大切です。食事だけで補うことが難しい場合は、サプリメントを選択肢の一つとして活用する方法もあります。その際は、原材料の栽培方法や製造工程、品質管理の体制などを確認して選ぶとよいでしょう。」

健康との関わりが注目される植物由来の「ファイトケミカルス」

植物由来の成分を製品に活かすため、アムウェイでは原材料となる植物の種や品種の選定から、土壌づくり、栽培、収穫まで細かく管理しています。なぜ、ここまで原材料づくりにこだわるのでしょうか。植物・農業技術の専門家であるラゴスタ博士に聞きました。

「健康的な体をつくるためには、栄養バランスを意識した食生活が欠かせません。現代では、推奨される新鮮な野菜や果物の1日の摂取量を満たしていない人が多いといわれています。そのため、さまざまな栄養素を含む食材をバランスよく取り入れることはとても重要です。食事だけではなかなか摂取できない栄養素を補うために、サプリメントを活用している人も多いでしょう。サプリメントを選ぶときの重要なキーワードの一つが「ファイトケミカルス」です。これは、野菜や果物などの植物に含まれる成分の総称で、“第7の栄養素”と呼ばれることもあります。植物が紫外線や害虫などから自らを守るためにつくり出すもので、種類によっては活性酸素吸収能を持つことが知られています。

また、同じ種類の植物であっても、品種や種、育つ土壌、収穫する時期などによって、含まれる成分には違いがあります。だからこそ、原材料となる植物の力を十分に活かすためには、種や品種の選定から土壌づくり、栽培、収穫まで、一つひとつの工程を適切に管理することが欠かせません。

ファイトケミカルスの中には、種や皮など、通常はあまり食べない部位に多く含まれるものもあります。そのため、原材料となる植物の力を丸ごと活かす製法でつくられたサプリメントも、不足しがちな栄養素を補い、健康寿命を見据えた日々の健康管理をサポートする選択肢の一つになるでしょう。」

自分の体に必要なことを理解することが、

健康的な習慣づくりに役立つ！

健康寿命への関心が高まるなか、企業は生活者の健康意識や行動の変化にどう向き合っていくのか。アムウェイの最高マーケティング責任者であるナックレ氏に、マーケティングの視点から、これからの健康づくりをどう支えていくのかを聞きました。

「20代、30代から、まだまだ先の健康寿命のことを自分ごと化するのは難しいですよね。だからまずは今の自分の体が何を必要としているのかを理解することから始めてみては。マーケティングの観点からも、将来の老化について考えるよう促すのではなく、一人ひとりが自分の体を理解し、目標に合った行動を選べるようにすることが重要だと考えています。製品を届けるだけでなく、健康的な習慣を続けるきっかけや環境をつくることも、私たちの役割です。

健康づくりの基本は、毎日の食事、睡眠、運動。ただ、なかなか改善するのが難しければ、同じ目標を持った仲間と一緒に取り組んでみては。たとえば一緒に歩いてみたり、ヘルシーな食事をしたり……。そうやって少しずつ変えていくと、習慣化しやすくなるでしょう。」

毎日の健康に少しだけ時間を“投資”

小さな習慣を積み重ねよう

健康寿命への考え方を、研究開発の現場ではどのように製品や生活者の日々の健康づくりへとつなげているのでしょうか。アムウェイのグローバルR&Dを担うシーラ氏に、研究開発の視点から話を聞きました。

「研究開発の立場から健康寿命を考えると、重要なのは、科学的な知見を製品に反映するだけではありません。食事や運動、睡眠など、一人ひとりが日常生活の中で続けられる形に落とし込むことも大切です。

だからこそ、健康寿命を見据えた取り組みは、日々の小さな習慣から始めることができます。その小さな変化が、時間をかけて大きな成果につながっていく。毎日の健康に少しだけ時間を“投資”することで、翌朝を健やかに迎えることにつながり、長い目で見れば、健康で充実した人生を支える習慣になっていくことでしょう。

そのために私が毎日取り組んでいるアクションが「朝食にたんぱく質を取り入れ、食物繊維が豊富な野菜や果物を食べること」「昼食後に、屋外で短い散歩をすること」「夕食を早めに済ませ、就寝前に心身をリラックスさせる時間を確保すること」の3つ。これらを意識することで、一日を通じてより健やかに過ごし、心身を整えることにつながると考えています。」

＊＊＊

研究、開発、マーケティングなど、それぞれ異なる立場から健康寿命について語った5名。共通していたのは、自分の状態を知り、日々の小さな行動を無理なく続けることの大切さでした。

健康寿命を見据えて、今できることから始めよう

健康寿命は、年齢を重ねてから急に考えるものではありません。日々の食事、運動、睡眠、そして自分に合った健康管理の積み重ねが、将来の健やかな毎日につながっています。毎日摂取するサプリメントを選ぶときに、品質や安全性をチェックすることはもちろん大切です。ただし、健康づくりの主役は、あくまで食事、運動、睡眠といった日々の生活習慣であり、それらが健康な体の土台となります。そのうえで、不足しがちな栄養素を補う選択肢として、サプリメントを上手に取り入れることが大切です。

健康寿命について考えることは、遠い将来のためだけではなく、今の自分の生活や体と向き合うことでもあります。アムウェイのヘルスケアに関わる専門家たちの話を参考に、まずは今できることから始めてみてはいかがでしょうか。