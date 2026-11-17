第一三共ヘルスケアは2026年11月12日、発足20周年を記念して実施した「不調とセルフケアの20年間の変化調査」の結果を発表した。同調査は2026年9月4日～9月6日、全国の20～70代の男女600人を対象に、インターネットで実施したもの。20年前と現在の不調の変化や、現代人に多い不調の特徴、セルフケアの実態などが明らかになった。

20年前より不調を感じる人が増加、現在は約8割が自覚

30歳以上の男女480人に、20年前と比べた不調の変化について聞いたところ、不調を感じる種類や数が「増えた」と回答した人は63.1%、不調を感じる頻度が「増えた」と回答した人は62.9%となった。いずれも6割を超えており、20年前より不調を感じる機会が増えたと実感する人が多いことがわかった。

20年前と比べた不調の変化

現在自覚している不調を聞くと、上位は「目の疲れ・かすみ」(32.5%)、「疲れやすさ」(31.7%)、「肩こり・肩の重さ」(27.3%)だった。一方、20年前は「肩こり・肩の重さ」(14.6%)、「頭痛」(10.6%)、「腰痛・腰の重さ」(10.4%)が上位に挙がっている。

20年間の変化を見ると、「目の疲れ・かすみ」は25.8ポイント、「首のこり・首の痛み」は17.3ポイント、「肩こり・肩の重さ」は12.7ポイント増加。目・肩・首など、上半身の不調を抱える人が増えている。

また、何らかの不調を自覚している人は、20年前の52.1%から現在は78.8%へと増加。約8割が不調を抱える“大不調時代”となっている。

20年前から最も増えた不調はスマホ・パソコンによる目や頭の疲れ

疲れや不調の状態について18項目を提示し、「よくある」「時々ある」と回答した人の割合を20年前と現在で比較したところ、最も増加したのは「スマートフォンやパソコンを長時間使うことで目や頭が疲れる」だった。20年前の23.8%から現在は65.6%となり、41.8ポイント増加している。

続いて、「長時間同じ姿勢でいることで体がこわばったり動かしにくくなったりする」が37.1ポイント増、「暑さによって体力を消耗していると感じる」が36.5ポイント増、「スマートフォンやパソコンを使った後、首・肩・腰などに疲れを感じる」が34.4ポイント増、「気温差や寒暖差によって体の疲れを感じる」が30.4ポイント増となった。

疲れや不調の状態

現代型不調は6タイプ、20代はデジタル疲労などで高い割合に

調査では、疲れや不調の状態に関する18項目を基に、現代人に多い不調を6タイプに分類した。20歳以上で不調を自覚している人541人に聞いたところ、全体では「気候環境疲労」(86.0%)が最も多く、次いで「体こわばり疲労」(85.8%)、「デジタル疲労」(81.9%)、「コミュニケーション疲労」(74.3%)、「回復不足疲労」(74.3%)、「情報・思考疲労」(70.2%)となった。

年代別では、20代は6タイプすべてで8割を超え、4タイプで全体より5ポイント以上高い結果に。特に「気候環境疲労」(89.6%)、「デジタル疲労」(87.7%)が高く、若い世代でもさまざまな不調を感じていることがうかがえる。

現代人に多い不調6タイプ

不調を感じても約半数がケアしない「セルキャン」状態に

不調を感じたときの対策について、①予防的にケアしたり、少し違和感や兆候を感じた段階でケアしたりする「先回りケア」、②はっきりと不調を感じた段階でケアする「対処的ケア」、③日常生活に支障が出るほど悪化するまでケアしない、または不調を感じてもケアをしない「セルフケアキャンセル(セルキャン)」の3段階で聞いた。

その結果、現代型不調の6タイプすべてで、約半数がセルフケアキャンセルに該当。特に「コミュニケーション疲労」(57.2%)や「情報・思考疲労」(54.5%)など、頭や心の疲れでケアをしない人が多かった。

不調を感じたときの対策

セルフケアキャンセルをする理由についてタイプ別に聞くと、「何をすればよいか分からない」「まだ我慢できる程度だから」などが上位に挙がった。

セルフケアキャンセルをする理由

セルキャン経験者の約7割に影響、睡眠の質低下や疲れの残りも

セルフケアキャンセルをしている人378人に、ケアをしなかったことで日常生活に何らかの影響があったかを聞いたところ、66.7%が「影響があった」と回答した。

ケアをしなかったことで日常生活に何らかの影響があったか

具体的な経験としては、「寝ても疲れやだるさが残った」(22.2%)が最多で、「睡眠の質が悪くなった」(17.7%)、「イライラしやすくなった」(16.7%)、「疲れや不調が翌日以降にも残った」(16.4%)、「気分が落ち込みやすくなった」(16.1%)などが続いた。

セルフケアキャンセルで経験したこと

家庭の常備品はスキンケア製品や目薬が増加

家庭に常備薬がある人に、常備する目的を聞いたところ、「急な不調に備えるため」(49.0%)が最多で、「症状が出たとき、すぐに対処できるようにするため」(47.7%)、「医療機関に行かなくても対応できる軽い不調に備えるため」(38.3%)と続いた。

また、家庭にある常備薬を20年前と現在で比較すると、20年前は「かぜ薬・総合感冒薬」(37.5%)や「虫刺され、かゆみ止め薬」(32.7%)が多かった。一方、現在は「かぜ薬・総合感冒薬」(44.6%)、「解熱鎮痛薬」(44.0%)、「目薬」(43.3%)が上位となっている。

20年前から特に増加したのは、「ハンドクリームやボディクリームなどスキンケア製品」で17.1ポイント増、「目薬」で15.8ポイント増だった。

秋津先生が解説する“大不調時代”の背景と乗り切り方

秋津医院院長の秋津壽男先生は、20年間で不調を感じる人が増えた背景の一つに、デジタル環境の変化を挙げる。

スマートフォンの普及により、布団の中でも手放さない生活が日常になったほか、SNSによって他人の評価を意識する場面も増えたという。「いいね」の数に一喜一憂することがコミュニケーション疲労につながる場合もあると指摘する。

また、スマートフォンの操作では姿勢が崩れやすく、片手で操作し続けることも少なくない。こうした反復動作による体への負担も、目・肩・首など上半身に不調を抱える人が増えた背景の一つと考えられるという。20代に現代型疲労が多いことについては、デジタル環境に深く浸かっていることも関係していると解説した。

さらに、仕事で悩んでいても、ハラスメントへの配慮から上司が声をかけにくくなり、若い世代の精神的な支えやよりどころが減っている可能性にも触れている。

“大不調時代”を乗り切るために、秋津先生は3つのポイントを紹介。1つ目は、自分の不調のパターンや癖を知ること。気付いたことをメモし、「筋肉疲労には強いが寝不足は苦手」など、自分なりの傾向を把握することがケアにつながるという。健康診断を定期的に受けることも勧めている。

2つ目は、心のよりどころを持つこと。推しや好きな食べ物、大声で歌って発散することなど、気持ちが落ち込んだときに支えとなる“キラーコンテンツ”を見つけておくことが有効だという。

3つ目は、好きなことも嫌なことも、一定の時間がたったら一呼吸置くこと。楽しいことをしていても疲労は蓄積するため、1クール作業したら休憩を挟むなど、意識的に休む時間をつくることが大切だとしている。

10分の休憩でもできる8つの簡単セルフケア

秋津先生は、短い休憩時間にも取り入れやすいセルフケアとして、次の8つを紹介している。

①1曲没頭:好きな曲を1曲聴くだけ。作業から離れ、心身を整える。

②口角3秒上げ:落ち込んだときこそ、笑顔で明るい気分に。鏡を見て笑顔を確認するとより効果的。

③10秒遠目:スマートフォンや手もとから目をそらし、遠くを見る。

④10秒上向き:10秒間、天井や空を見上げる。

⑤左右首振り:同じ姿勢で凝りがちな肩や首を、左右に5往復ほど振る。

⑥背中合掌:背中で手を合わせる。できるだけ手を合わせることで背筋を伸ばす。

⑦脚伸び:座った状態で足を伸ばす。デスクワーカーにおすすめ。

⑧3首温め:季節の変わり目は気付かないうちに冷えることもあるため、首・手首・足首を冷やさないようにする。

季節の変わり目に約6割が不調を実感、冬バテ対策も

2026年11月7日は立冬で、暦の上では冬が始まった。昼夜の寒暖差など、気温の急激な変化によって自律神経が乱れ、だるさや疲労感などの不調を感じる「冬バテ」にも注意が必要だという。

季節の変わり目に不調を感じるか聞いたところ、全体の64.8%が「感じる」と回答。症状は「体がだるい・疲れやすい」(27.2%)が最多で、「疲れが取れにくい」(21.8%)、「体調を崩しやすくなる」(18.7%)と続いた。

不調への対策としては、「睡眠時間を十分にとる」(22.5%)、「ゆっくり休む時間をつくる」(18.5%)、「湯船につかる」(18.3%)が上位に挙がった。そのほか、「水分補給を意識する」(16.8%)、「運動・ウォーキングをする」(15.7%)なども挙げられている。

第一三共ヘルスケアが20周年記念サイトを公開

第一三共ヘルスケアは発足20周年を記念し、「20周年記念サイト」を公開した。

同サイトでは、社会や時代の変遷とともに同社や代表ブランドの歴史を紹介する「第一三共ヘルスケアとブランドの歩み」のほか、代表ブランドのエピソードをかるた風に紹介する「ちょっと気になるウラ話」、社員の想いや歩みを伝える特別映像などを掲載している。

製品の背景にある歴史や開発に携わった人々の想い、生活に寄り添い続けてきた同社の歩みを紹介し、これまで接点が少なかった人にも楽しみながら見てもらえるよう、親しみやすさや発見のある内容を目指したという。

出典:「不調とセルフケアの20年間の変化調査」(第一三共ヘルスケア)