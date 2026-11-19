第一三共ヘルスケアは、乾燥性敏感肌向け機能性スキンケアブランド「コスメディカ」から、「コスメディカ バランスセラム」(医薬部外品)を2027年1月28日に発売する。

乾燥性敏感肌では、頬などが乾燥する一方、過剰な皮脂によるべたつきや毛穴目立ちなど、複数の肌悩みが混在するケースもあるという。同社は、うるおいを補うとともに、皮脂分泌を抑え、水分と油分のバランスを整えるスキンケアが重要だとしている。

「コスメディカ バランスセラム」は、こうした乾燥性敏感肌の皮脂・毛穴悩みに着目して開発された導入美容液。お米のエキスを発酵してつくられる医薬部外品有効成分「ライスパワーNo.6」を配合している。

「ライスパワーNo.6」は、皮脂腺に働きかけて過剰な皮脂分泌を抑制する効能が認められた有効成分。同社によると、「皮脂分泌の抑制」の効能が認められた医薬部外品有効成分として唯一の成分となる。肌にうるおいを与えながら、水分と油分のバランスを整えるという。

さらに、有効成分「グリチルリチン酸2K」を配合し、肌あれを防いですこやかな肌を保つ。洗顔後の肌になじみやすいローションタイプで、皮脂悩みが気になる部分には重ねて使用できる。

処方は低刺激性・弱酸性・無香料・無着色・鉱物油フリー。アレルギーテストとノンコメドジェニックテストを実施しているが、すべての人にアレルギーが起こらない、ニキビができないことを保証するものではない。

同社によると、皮脂や毛穴悩みにつながるアクネ対策市場は拡大しており、2026年には2019年比で1.7倍となった。一方、敏感肌の人の中には、毛穴やテカリなどが気になりながらも、乾燥した肌への負担を考えて皮脂ケアをためらう人もいるという。

「コスメディカ」は2006年に誕生した乾燥性敏感肌向け機能性スキンケアブランド。ライスパワーエキスを配合した製品を展開し、乾燥やシワ、皮脂・毛穴など多様な肌悩みに対応している。