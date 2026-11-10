ローソンは11月10日より、 ロメスパバルボア監修“冷凍パスタ”4品を、全国の「ローソン」にて順次販売している。

昨今の物価高を背景に、チルド商品などと比べて低価格な冷凍パスタへの注目が高まっている。ローソンでは、2026年5月～10月の冷凍パスタの売上高が前年同期比で約1割増加している。

こうした動きを受け、ローソンは、ボリュームと手頃な価格を両立した冷凍パスタを展開するため、東京・虎ノ門、霞が関で展開する焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」とコラボ。同店は、パンチの効いた濃い味わいと、もちもち食感の極太麺、ボリューム感が特長となっている。今回登場する4品も、総重量350g・各451円で提供される。

まず11月10日には、ロメスパバルボアの看板メニュー「ナポリタン」をイメージした「ロメスパバルボア監修 ナポリタン」と、「ロメスパバルボア監修 明太子スパゲティ」が登場。ナポリタンはジューシーで濃厚なソースを使用して強火で仕上げ、明太子スパゲティは魚介の旨みと辛味をきかせた明太子ソースで風味豊かに仕上げている。

11月17日からは、ペペロンチーノとミートソースが登場する。「ロメスパバルボア監修ペペロンチーノ」は、フライドガーリックとにんにく粉末を使用し、さらに醤油をきかせ、和風仕立てにした一品。「ロメスパバルボア監修ミートソース」は、牛肉の旨みと野菜の風味がしっかりきいた濃厚ミートソースとなっている。

※画像はすべてイメージ。