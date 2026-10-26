ファミリーマートは11月13日10時より、「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝」のファミリーマート限定特典付きムビチケコンビニ券(一般1,500円)を、店内のマルチコピー機で発売する。

劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝

オリジナルブロマイドが購入できる限定特典付き

アニメ「薬屋のひとりごと」は、シリーズ全世界累計5,700万部を突破した人気作品。2023年10月に放送を開始したTVアニメは、主人公・猫猫のヒロイン性や本格的なミステリー、異国情緒あふれる世界観で描かれる人間ドラマなどが幅広い世代から支持を集めている。劇場版は2026年12月11日に全国で公開される。

ファミリーマート限定特典付きムビチケコンビニ券の販売期間は、11月13日10時～12月10日23時59分。店内のマルチコピー機「チケット」サービスにある「映画前売券」ボタンから購入できる。

特典は、劇場版のキャラクターイラストがデザインされたオリジナルブロマイドを、店内のマルチコピー機「ファミマプリント」で購入(有料)できる権利となる。ムビチケコンビニ券1枚につき、オリジナルブロマイドを1枚購入できる。ブロマイドの販売価格は2L判300円で、販売期間は11月13日10時～12月14日23時59分。

ファミマ限定オリジナルブロマイドが購入できる

一番くじも発売予定

12月5日には、ファミリーマート(一部店舗を除く)にて「一番くじ『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』」の発売を予定している。詳細は今後発表される。

一番くじ「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝」

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