ファミリーマートは11月17日10時から、ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』のサービス開始11周年を記念したコラボキャンペーンを全国約16,500店舗で開催する。対象のお菓子を2個購入するごとに限定A4クリアポスターが1枚もらえるほか、コラボデザインのトッポやマグ付きゼリー、オリジナルグッズなどが登場。店内マルチコピー機「ファミマプリント」では、刀剣男士のブロマイドも販売する。

対象のお菓子2個購入で限定A4クリアポスターがもらえる

11月17日10時から11月30日まで、対象のお菓子を2個購入するごとに、ファミリーマート限定の「オリジナルデザインA4クリアポスター」全5種のうち、いずれか1枚がもらえる。

景品には、刀剣男士5振りのコラボ描き下ろしイラストを使用。透明感のあるデザインで、窓辺に飾って光を通したり、お気に入りの紙や写真と重ねたりして楽しめるという。景品はなくなり次第終了となる。

オリジナルデザインA4クリアポスター

対象商品の目印

クリアカード付きの限定トッポが登場

11月24日10時からは、ロッテの「トッポ」とコラボした「刀剣乱舞ONLINE11周年記念 ロッテ トッポ」(950円)を数量限定で順次発売する。販売地域は全国約5,800店舗。パッケージは、キャンペーンビジュアルの刀剣男士たちをデザインしたファミリーマート限定仕様で、全3種を用意。

刀剣乱舞ONLINE11周年記念 ロッテ トッポ

中には、スタンドとしても飾れる「オリジナルクリアカード」全5種のうちランダムで1枚と、オリジナルブロマイドの引き換えコードが入っている。クリアカードは高さ100mm x 幅60mmで、材質はPP。ブロマイドはL判サイズで、封入されているシリアルコードを店内マルチコピー機「ファミマプリント」に入力すると、購入者限定の描き下ろしデザインをプリントできる。引き換え期限は2027年6月30日23時59分まで。また、12月1日10時から12月7日23時59分まで、ファミマオンラインで抽選販売の申し込みを受け付ける。

加州清光・一文字則宗のマグ付き白桃ゼリー

11月17日10時からは、たらみとコラボした「刀剣乱舞ONLINE マグ&白桃ゼリー」(998円)を数量限定で発売する。販売地域は全国約7,900店舗。

刀剣男士2振りをデザインしたファミリーマート限定のマグカップ付き白桃ゼリーで、マグカップのデザインは全2種。加州清光と一文字則宗をそれぞれデザインしている。蓋のデザインは全1種。ゼリーは白桃味で、ぷるんとみずみずしい仕上がりだという。

マグカップデザイン 全2種

蓋デザイン 全1種

「んまほっぺ」シリーズなど限定グッズも販売

キャンペーンにあわせて、刀剣男士たちが食べ物を味わい、頬がとろけそうになっているデフォルメイラスト「んまほっぺシリーズ」のグッズも登場する。

11月17日10時からは、んまほっぺシリーズの刀剣男士たちをミニアクリルスタンドにした「刀剣乱舞ONLINE んまほっぺ ミニアクリルスタンドVol.15」(880円)を全国約2,700店舗で販売する。

刀剣乱舞ONLINE んまほっぺ ミニアクリルスタンドVol.15 880円

同日から、刀剣男士たちがぬいぐるみになった「刀剣乱舞ONLINE んまほっぺぬいぐるみ」(3,080円)も全国約3,000店舗で発売。さらに、ファミリーマート限定の描き下ろしイラストを使用した「刀剣乱舞ONLINE ファミリーマート 描き下ろしアクリルスタンド」(2,200円)を、12月3日10時から全国約5,000店舗で販売する。

刀剣乱舞ONLINE んまほっぺぬいぐるみ 3,080円

刀剣乱舞ONLINE ファミリーマート 描き下ろしアクリルスタンド 2,200円

ファミマオンラインではコンプリートセットや限定グッズを販売

ファミマオンラインでは、店頭販売商品に加え、んまほっぺシリーズやファミリーマート限定描き下ろしイラストを使用したグッズを販売する。

11月17日10時から11月30日23時59分まで申し込みを受け付けるのは、「刀剣乱舞ONLINE んまほっぺ ミニアクリルスタンドVol.15 コンプリートセット」(5,280円)と「刀剣乱舞ONLINE んまほっぺ ぬいぐるみ」(3,080円)。

ミニアクリルスタンドのコンプリートセットは全6種で、三郎国宗、安宅切、二筋樋貞宗、雲重、柏太刀、波平行安のデザインをそろえたもの。受取期間は2027年2月19日10時から3月4日23時59分まで。本体サイズは縦65mm x 横65mm以内、台座は縦40mm x 横40mm以内となっている。

ぬいぐるみは全3種で、雲生、雲次、二筋樋貞宗のデザインを用意。サイズは縦130mm x 横100mm以内。受取期間は2027年5月21日10時から6月3日23時59分まで。

刀剣乱舞ONLINE んまほっぺ ミニアクリルスタンドVol.15 コンプリートセット 5,280円

刀剣乱舞ONLINE んまほっぺ ぬいぐるみ 3,080円

12月3日10時から12月16日23時59分まで申し込みを受け付けるのは、「刀剣乱舞ONLINE ファミリーマート 描き下ろしアクリルスタンド」(2,200円)と「刀剣乱舞ONLINE 箸&箸置きセット」(2,530円)。

描き下ろしアクリルスタンドは全5種で、雲次、雲生、二筋樋貞宗、山姥切長義、山姥切国広のイラストを使用。受取期間は2027年3月19日10時から4月1日23時59分まで。

箸&箸置きセットも全5種で、雲次、雲生、二筋樋貞宗、山姥切長義、山姥切国広をそれぞれイメージしたデザイン。受取期間は2027年4月9日10時から4月22日23時59分まで。箸本体は縦230mm x 横20mm以内、箸置きは縦40mm x 横40mm以内となっている。

刀剣乱舞ONLINE ファミリーマート 描き下ろしアクリルスタンド 2,200円

刀剣乱舞ONLINE 箸&箸置きセット 2,530円

ファミマプリントで刀剣男士のブロマイド全225種を販売

11月17日10時から2027年1月13日23時59分まで、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて「刀剣乱舞ONLINEシリーズ」のブロマイドを販売する。L判サイズで、価格は各250円。選択方式で全225種を用意し、このうち195種は再販となる。販売地域は全国。

キャンペーン期間中は、対象菓子の購入でもらえるクリアポスターをはじめ、食品や限定グッズ、ブロマイドなど、さまざまな企画で『刀剣乱舞ONLINE』の11周年を盛り上げる。

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