桑田佳祐が、28日に放送される日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2026』(16:00～17:00 ※一部地域を除く、19:00～22:54)に5年ぶりに出演することが18日、発表された。同局系ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の主題歌「神々の襷」をテレビ初披露する。

桑田佳祐

箱根駅伝への思いを込めた新曲

2001年にスタートし、今年で25周年を迎える『ベストアーティスト』。今回のテーマは「音楽の旅」で、総勢約40組のアーティストが出演し、約5時間にわたって生放送される。

総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、日本テレビの市來玲奈アナウンサーが担当する。

今回、5年ぶりの出演が決定した桑田が披露するのは、現在放送中のドラマ『俺たちの箱根駅伝』(毎週土曜21:00～)の主題歌「神々の襷」。桑田の出身地である神奈川県茅ヶ崎市もコースに含まれる箱根駅伝や、ドラマの世界観を意識して書き下ろされた楽曲だ。

楽曲は、桑田自身が「号砲が鳴る前の鼓動」をイメージしたというイントロから始まり、徐々に疾走感が高まっていく構成。11月16日に配信リリースされたばかりで、これまでライブでも披露されておらず、今回がテレビ初歌唱となる。

自身初のアニメ書き下ろし曲「人誑し / ひとたらし」も披露

さらに桑田は、「人誑し / ひとたらし」も披露する。

同曲は、桑田が自身のキャリアで初めて作詞・作曲の両方を手がけ、アニメ作品のために書き下ろした楽曲。ライブでも披露してきた1曲で、「神々の襷」とともにパフォーマンスする。

今年70歳を迎えた桑田は、1987年にソロデビューしてから39年目。ソロデビュー曲「悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)」をはじめ、「波乗りジョニー」「白い恋人達」「明日晴れるかな」など数々の楽曲を発表してきた。

今年7月からは全国29公演に及ぶ「夏祭りツアー」を開催し、12月31日にはカウントダウンライブを予定するなど、精力的に音楽活動を続けている。

『ベストアーティスト2026』にはこのほか、スピッツ、Mrs. GREEN APPLE、Snow Man、SixTONES、timelesz、King ＆ Prince、HANA、M!LK、＝LOVE、ゆず、緑黄色社会らの出演が発表されている。