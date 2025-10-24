モモコグミカンパニー、食事の約束をした人と連絡不通→タロット占いで「悪い知らせ」のカード　すると“予兆”が的中し…

ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』(毎週火曜日23:00〜 全11回)の#1が21日に配信された。

モモコグミカンパニーのタロット占い

今回は、“国家の裏で暗躍する超能力者SP”と題し、国家と超能力の関係や、裏で起きている“能力者バトル”など、ディープな都市伝説を深掘り。ゲストには桜田通、スピードワゴンの井戸田潤、モモコグミカンパニーが登場し、それぞれが体験した不思議な出来事や“能力の芽生え”について語った。

“超能力と占い”にまつわるトークから、モモコが「1年前にタロット占いを学んで、1日で資格を取得した」と明かし、スタジオは騒然。また実際に当てたことがあるかを聞かれると、モモコは「前にご飯の予定があった方と連絡が取れず、カードを引いたら『悪い知らせ』のカードが出て、結局ドタキャンされたんです」と語り、タロットでの“予兆”が的中したことを報告する。

すると、半信半疑のラランド・サーヤから「ん? それを当たってるとしてるんですか?」とツッコミが。これにモモコは「めちゃくちゃ当たってます! 信じることが大事なんです!」と力強く返し、スタジオの笑いを誘った。

【編集部MEMO】

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。