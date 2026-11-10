俳優の大和田美帆が、自身のYouTubeチャンネル『大和田美帆チャンネル』を更新。タイの空港で荷物検査を受けた際、スタッフからの説明を誤解し、日本に帰国できなくなったと思い込んでしまった出来事を明かした。

大和田美帆

大和田美帆、タイの空港で思わぬトラブル

この日の動画では、タイから日本へ帰国する様子を公開。大和田は、初めてLCCの国際線を利用して帰国することを明かし、「新しい体験大好きなので、不安なんですけど、ドキドキしています」と期待と緊張を語っていた。

しかし、空港に到着すると、予約していた便が変更されていたことが判明。大和田によると、約1週間前に航空会社からメールが届いていたものの、変更に気づいていなかったという。予定していた便は夜23時55分発に変更されており、大和田は一度バンコク市内へ戻ることに。

その後、再び空港を訪れた大和田だったが、今度は荷物検査で思わぬトラブルが発生した。大和田は「信じられない。信じられない。こんなことが起きていいんですか?」と興奮気味に切り出し、預けたスーツケースの中になくしたと思っていた携帯電話用のバッテリーが入っていたことを説明。

荷物を確認した空港スタッフから「荷物検査に引っかかった人は日本に帰国できません」と言われ、ルールが変更されたという説明もあったことで、大和田は自身が帰国できないと思い込んで混乱。「え、じゃあどうやって帰ればいいの?」と焦り、仕事があるため日本へ帰らなければならないことを英語で必死に伝えたという。

その後、何分かやり取りを続けた末に、帰国できないのは自分ではなく、バッテリーのことだったと判明。大和田はスタッフの英語を、自分自身が日本に帰国できないという意味に受け取ってしまったといい、「『You can't return to Japan』って言われたんです」「2人男性がいて、2人とも言うの。『You can't go back to Japan』って。そう言ったんだよ」と当時のやり取りを振り返った。

何度も「バッテリーは廃棄していい」と伝えていたという大和田は「私の英語もうまくないから通じてなかったのかも」と反省しつつ、「このバッテリーが帰れないのはわかるけど、私が帰れないって言われて、私もう一生帰れないのかと思った」と心境を明かした。誤解が解けたことで「よかった……私、帰ります! 日本に」と安堵したものの、「もう今日怖い。いまだ興奮が収まりません」と動揺を隠せない様子だった。

さらに、その後も搭乗券に大きく書かれた数字をゲート番号だと思い込み、別のゲートで待ってしまうハプニングも発生すると、大和田は「やらかしました」と苦笑。最後には無事に到着し、「無事に日本に着きました。イエーイ!」と喜びを報告した。