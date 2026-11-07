俳優の大和田美帆が、自身のYouTubeチャンネル『大和田美帆チャンネル』を更新。亡き母・岡江久美子さんから教わった「どんなことにも意味がある」という考え方や、母を亡くした当時の心境について語った。

岡江久美子さん

大和田美帆、母・岡江久美子さんとの思い出を回顧

1日に公開された動画では、タイから日本へ帰国する様子を公開。初めて利用するLCCの国際線で帰国する予定だったが、空港に到着してから予約していた便が変更されていたことに気づくなど、思わぬトラブルに見舞われた。

そんな中、大和田は父に電話で状況を伝えたところ、笑っていたことを明かし、「こういうのを、楽しまないとね」と話したそうで、続けて「こういう心配を笑い飛ばせるように、親に育ててもらった気がします」と語った。

母・岡江久美子さんも同じように、空港にまつわる失敗談があったといい、「うちの母なんて、成田から出発なのに羽田に行っちゃったり、羽田出発なのに成田に行っちゃったり……本当にたくさんの失敗していたけど、全部笑い飛ばしていたので、(私も)シリアスには考えていない」と話した。

その後、空港でさまざまな出来事を経験した大和田は、搭乗を待ちながらビールを飲みつつ、母から教わった人生観について語り始めた。

大和田は、自身の人生や母から学んだことを伝える講演会で「どんなことにも意味がある」というテーマを掲げていることを明かし、「本当、こういうことにも全部意味があるんですよね」としみじみ。その1つとして、岡江さんが飲食店で経験した出来事を紹介した。

あるとき、ビールがなみなみと注がれたジョッキを持っていた岡江さんは、店員とぶつかって、ビールをこぼしてしまったという。しかし、岡江さんはジョッキに2割ほど残ったビールを見て、「ああ、よかった。ちょっと残っていた」と言い、そのまま飲んだそう。そんな母の姿に、大和田は「残っている方を喜べる人って、すごく幸せな人だなって」と振り返った。

また、どうしても行きたかった蕎麦店が閉まっていたときも、岡江さんは嘆くことなく「あ、これは新しいお店を開拓しろってことね」と、別の店を探しに行っていたという。大和田は「このエピソードはすごく彼女自身を表していると思うし、私もそう生きたいと思うんです」と語った。

さらに大和田は、母の死に直面した際の心境にも言及。「本当にどんなことがあっても、それこそ母の死のときでさえ、母が亡くなったその日に、私は母の死にはきっと意味があるんだって思った」と打ち明けた。

最後には「やっぱりどんなことでも意味があるって思いたい」と改めて自身の考えを語り、「すべていい経験になると思います。すべての経験が自分を作っていると思いたい」と締めくくった。