プロボクサーの那須川天心が、TBSラジオ『那須川天心のかんきもラジオ』(毎週火曜22:00～)で、子供たちが参加するパルクール鬼ごっこの大会にゲスト出演したことを報告。大会の優勝者と対決し、「秒殺してしまいました」と明かした。子供相手にも手を抜かなかった理由について、那須川ならではの勝負論を展開した。

那須川天心

子供とのパルクール鬼ごっこで「秒殺してしまいました」

番組冒頭、那須川は「日曜日にですね、イベントに出てきまして」と切り出し、兵庫県尼崎市で開催されたパルクール鬼ごっこの大会にゲスト出演したことを報告した。

パルクール鬼ごっこは、障害物のあるコースで鬼と逃げる側に分かれ、制限時間内に相手を捕まえるまでの速さを競う競技。那須川によると、20秒間の勝負を行い、鬼と逃げる側を交代して、どちらが早く捕まえられたかを競うルールだという。

大会は各地で開催され、最終的には全国チャンピオンを決める仕組みになっているそうで、那須川は尼崎大会のゲストとして参加。そこで、優勝した子供と対決することになった。

その結果について、那須川は「秒殺してしまいましたね」とあっさり報告。

那須川は「が手を抜くという選択肢的にはあった。パラレルでは多分手を抜く世界あったと思うんですが」としながらも、「そこでやっぱ手を抜いてしまうと、やっぱ本気っていうものをね、見せなきゃいけないので」と説明した。

「夢を潰すっていうよりかは現実を見せる」独自の勝負論

すると、浦野芽良アナウンサーは「本気で夢潰してきたってことですか?」とツッコミ。

これに那須川は「いや、夢は潰してないですね」と即座に否定し、「夢を潰すっていうよりかは現実を見せる」と持論を展開した。

さらに「僕、夢をあんま見せるの好きじゃないんで。現実を突きつけるっていう」と続けると、浦野アナからは「ひどい。ひどい男」との反応が飛び出した。

一方、プロのアスリートとして、子供たちとの対決でケガをする危険性についても質問が及んだ。

那須川は「同じ土俵に立ったらもうそこは勝負なんで。リングに入ったらもう勝負なんで」ときっぱり。

さらに「ケガをするとか危ないですよね」と心配されると、「ケガをすると思って何事もやれないです。ケガをすると思ってやったらケガします」と自身の考えを語った。

「身体操作とか瞬発力とか」パルクールの魅力も熱弁

子供相手にも真剣勝負を挑んだ那須川だが、イベント自体は大いに楽しんだ様子。

「すごく楽しかった」と振り返り、パルクールの関係者についても「すごく面白くて」と語った。

また、パルクールという競技の魅力について、ほかのスポーツに取り組む際の基礎にもなると話す。

「まず基礎としてパルクールとかで、その身体操作とか、瞬発力とか、あとは頭脳戦もあるんで」と話し、「それなんか全部が詰まってる大会だなと思って」と評価した。

子供たちとの真剣勝負を通じて、パルクールの面白さを実感したという那須川。プロボクサーとしての勝負に対する姿勢がうかがえるエピソードとなった。

なお、那須川は同じイベントで初めてボートレースも体験したそうだが、結果は「見事に負けました」と告白。「もう行かないと決めました」と話すと、浦野アナから「きっとまた行くんだろうな」と返され、笑いを誘っていた。