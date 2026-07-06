所ジョージ『笑ってコラえて!』30周年に感慨　佐藤栞里は「大好きだーーーー!!!」

「30周年、あっという間ですね」――日本テレビ系バラエティ番組『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』(毎週土曜19:56～)が、7月3日で放送30周年を迎え、番組ビジュアルを一新。所ジョージ、佐藤栞里がコメントを寄せた。

放送30周年で新ビジュアル公開

同番組は、1996年7月3日にスタート。2025年4月には、番組初となる土曜への枠移動を行い、現在は毎週土曜夜に放送されている。

放送30周年を記念して制作された新ビジュアルは、「日本中・世界中のおもしろい人に出会う」という番組コンセプトを体現するもの。30年にわたり、番組スタッフが日本全国に足を運び、インタビューをはじめさまざまな形で番組を支えてきた人々への感謝も込めたデザインとなっている。

新ビジュアルは、6日からJR線車内で広告掲載される予定だ。

所ジョージ「30周年、あっという間ですね」

長年愛されてきた人気企画「日本列島ダーツの旅」はもちろん、最近では、道の駅で販売されている商品の中から直近1カ月の売上高1位を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む新企画「日本全国 道の駅伝」も好評を博している。

所は、「30周年、あっという間ですね」とコメント。「10年前は佐藤くんがまだ素人素人しているところもちょっとあって、ちょっと面倒見なきゃとか思ってたんですよ。でも今は全然その気がないです(笑)。誰でも佐藤くんのこと知ってるから!」と佐藤の成長にも触れる。

さらに、「新コーナー『日本全国 道の駅伝』も面白いよね。みんなでクイズをやるから盛り上がる! これからも土曜日よる8時の笑ってコラえて、よろしくお願いします」と呼びかけた。

佐藤栞里「笑ってコラえて! 大好きだーーーー!!!」

サブMCの佐藤は「30周年おめでとうございます!! サブMCとして関わらせていただいて10年」と祝福。「所さんやスタッフの皆さんの笑い声に包まれながら日本中、世界中の笑顔溢れるVTRが観られる幸せを今も、毎週の収録のたびに噛み締めています」と思いを語る。

そして、「これからも、いち笑コラファンとしていつかの50周年を目指して! 笑 たくさんの一期一会を楽しみにしています。笑ってコラえて! 大好きだーーーー!!!」と、番組愛を爆発させた。

総合演出「“笑コラ魂”はそのままに進化」

総合演出の渡辺春佳氏は「『土曜日夜8時』は、家族団らん、友人や恋人との時間、平日の疲れをとる週末、など皆様にとって本当に大切な時間だと思います」とコメント。

その上で、「そんな大切な時間に少しでも彩りを添えられるよう、30年かけて築いた“笑コラ魂”はそのままに、番組開始当初からのスタッフはもちろん、番組とともに育ってきた40代50代、番組開始時に生まれた30代、番組よりも若い20代、様々な年代の力で進化させていきます!」と意気込む。

また、佐藤が所を「第二のお父さん」と慕い、所も佐藤を「頼りにしている」と語る関係性にも触れ、「2人のタッグもますますパワーアップ! これからも日本のみなさまのもとへお邪魔させていただきますので何卒よろしくお願いします!」とメッセージを寄せている。

【編集部MEMO】

所ジョージは、1955年1月26日生まれ、埼玉県出身。タレント、シンガーソングライター、司会者として長年にわたりテレビ、ラジオ、音楽など幅広く活動。独自のユーモアと自然体の進行で多くの番組を支え、『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』では1996年の番組開始以来、MCを務めている。

(C)日テレ