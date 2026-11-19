毎日学校に通い、授業中にはきちんとノートを取っていた。それでも、成績はクラスで最下位だったという渋谷凪咲。そんな学生時代の経験が、後にバラエティ番組で思わぬ形で生きることになったという。7日放送のTBSラジオのラジオ番組『渋谷凪咲と雨やどりラジオ』(毎週土曜21:30～22:00)では、受験生へのエールを送る中で、自身の学生時代や仕事での経験を振り返った。

渋谷凪咲

毎日ノートを取っていたのに「いつもクラスで最下位」

この日の番組では、中学受験を控える小学6年生から、勉強と友達や家族との時間をどう両立すればよいかという相談が届いた。

少年は将来の夢に向かって勉強を続け、模擬試験で初めてA判定を獲得。しかし、友達や妹と遊ぶ時間がなくなってしまい、悩んでいるという。その相談を受けた渋谷は、自身も中学・高校と私立学校に通っていたことを明かした。ただ、少年のように一生懸命受験勉強をしていたわけではなかった。

「勉強したとは言えないような」

そう切り出した渋谷は、当時の成績について率直に振り返った。

「本当に毎日学校に行って、毎日ちゃんとノート書いて、いつもクラスで最下位のタイプだったんですよ」

勉強を放棄していたわけではない。学校にはきちんと通い、授業中も真面目に取り組んでいた。しかし、なかなか勉強の内容が頭に入ってこなかった。

「ちゃんと頑張って真面目にやってるけど、頭に入ってないような」

その理由について、今になって思い当たることがあるそうだ。

「ずっと授業中に頭で違うこと考えてた。自分の世界を作ってた気がして」

目の前の授業を受けながらも、頭の中では別のことを考えていた。そのため、勉強した内容が身についていなかったのではないかと分析した。

高校1年生からアイドル活動が多忙に 勉強は二の次だった

番組終盤にも受験の話題が上がると、渋谷は改めて自身の学生時代を振り返った。高校1年生の冬ごろからアイドル活動が忙しくなり、勉強に十分な時間を割くことができなかった。

「ほとんど高1からの勉強を覚えてないっていうか(笑)」

芸能活動を続ける中で、勉強は二の次になっていた。そのため、大人になってからも、漢字が読めずに困る場面が少なくないという。

「もっと漢字を読めた方が良かったのに、みたいな場面はめっちゃ多い」

学生時代にもっと勉強しておけばよかったと思うこともある。しかし、渋谷はその経験が、意外な形で現在の仕事につながったこともあると明かした。

常識問題が分からず自分なりに答えたら…

それは、クイズ番組に出演したときのことだった。ほかの出演者たちが答えられるような常識問題でも、渋谷には答えが分からなかったという。そこで、分からないなりに自分で考えた答えを口にしてみた。

「常識問題がみんなできる中で、私は本当に分かんなかったから自分なりの答えを出したら、それが大喜利やって言われて」

本人としては、自分なりに答えを考えただけだった。しかし、その答えが笑いにつながり、バラエティ番組での持ち味として受け止められることがあった。

「大喜利につながったりとかもしたので」

勉強が得意ではなかったことが、別の場所では思いがけない強みになる。渋谷は、人生にはそんなこともあると実感しているようだ。そして、受験を控えるリスナーに向けて、たとえ希望どおりの結果にならなかったとしても、それですべてが終わるわけではないと語りかけた。

「人生、本当に何とでもなるっていうか」

一生懸命頑張った結果、思うようにいかないこともある。しかし、その挫折が将来の自分を成長させる経験になるかもしれない。

「今進んでいるレールは絶対どっかにつながってるから」

もちろん、今は希望する進路を目指して全力で頑張ってほしい。そう伝えたうえで、渋谷は、どんな結果になったとしても未来にはさまざまな可能性があるとエールを送った。

真面目に勉強しても成績が伸びなかった学生時代と、常識問題が分からなかったことから生まれた笑い。渋谷は自身の歩みを通じて、今の自分に足りないものが、必ずしも将来の可能性を狭めるわけではないと伝えていた。