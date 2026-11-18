俳優の伊藤沙莉が、松岡茉優とともにパーソナリティーを務めるPodcast番組『松岡茉優＆伊藤沙莉「お互いさまっす」』で、夫である劇作家・演出家の蓬莱竜太氏との朝の過ごし方について語った。以前は朝起きてすぐに炭酸飲料を飲むことにハマっていたという伊藤だが、現在は生活習慣が大きく変わったことを明かした。

伊藤沙莉、パートナーが健康的な生活を始めたことを明かす

伊藤沙莉

番組では、「食欲の秋」をテーマに松岡茉優と伊藤沙莉が最近の食生活についてトークを展開。

その中で、以前は朝起きてすぐに炭酸飲料を飲むことにハマっていたという伊藤に、松岡が現在もその習慣を続けているのか尋ねる場面があった。

すると伊藤は、最近は生活習慣が変わったことを告白。そのきっかけとして、夫が健康に関心を持ち始めたことを挙げた。

伊藤によると、夫・蓬莱氏は筋トレやダイエットについて発信するYouTuberの動画を参考に、健康的に食べながら体重を落とす方法にハマっているという。

食事をしっかり取りながら健康的な生活を送るようになった結果、顔色もみるみる良くなったそうで、伊藤は「実際3.5kgぐらい痩せた」と、その変化を明かした。

「コーヒーを2人でベランダで飲む」朝の過ごし方に変化

さらに伊藤は、夫が体重を落とすことだけを目的にしているわけではなく、健康的な生活を送りたいと考えていることを説明。そうした生活の変化は、伊藤自身の朝の習慣にも影響を与えているようだ。

現在は朝起きると、歯を磨いて顔を洗い、日焼け止めを塗って水を飲むようになったという。そして、その後は「コーヒーを2人でベランダで飲む」と、パートナーと過ごす朝のひとときを紹介した。

以前の習慣とは大きく異なる朝の過ごし方について、伊藤は「そういう大人になりました」とコメント。

これを聞いた松岡が、朝から炭酸飲料を飲む習慣をやめたのか確認すると、伊藤は「やめました」ときっぱり。

さらに、以前の習慣については血糖値の観点からもタイミングが良くないと指摘されたことを明かし、現在は健康を意識した生活に切り替えていることを語った。

パートナーの健康への関心をきっかけに、朝起きてすぐに炭酸飲料を飲む生活から、2人でベランダでコーヒーを楽しむ生活へ。伊藤のプライベートな日常が垣間見えるトークとなった。

【編集部MEMO】

『松岡茉優＆伊藤沙莉「お互いさまっす」』は、松岡茉優と伊藤沙莉がパーソナリティーを務めるPodcast番組。リスナーから寄せられたエピソードをもとに、2人が自身の経験や日常の出来事を交えながらトークを繰り広げる。今回の配信では、食生活や健康習慣のほか、学生時代の思い出などについても語っている。





